Mi dobro znamo šta je sloboda. Sloboda je za Srbina najpreča stvar, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz video snimak na Instagram nalogu ''avucic''.
- Oni koji misle da smo naivni i da će stvari moći da idu onako kako su ih činili i 1941, kako su ih činili mnogo puta u istoriji, samo neka znaju jednu stvar - sve ste uradili prošle godine da me oborite sa vlasti, sa mnogim drugim spoljnim faktorima, milijarde evra uložene, niste uspeli - naglasio je Vučić.
Predsednik Vučić je istakao da on nije Slobodan Milošević, niti naivan niti glup da im veruje.
- Čuvamo mir ali ćemo biti spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru. Toliko snažan da im više nikada neće pasti na pamet da dirnu srpski narod - zaključio je Vučić.
Autor: Pink.rs