AKTUELNO

Politika

'SLOBODA JE ZA SRBINA NAJPREČA STVAR' VUČIĆ PORUČIO: Čuvamo mir ali ćemo biti spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Mi dobro znamo šta je sloboda. Sloboda je za Srbina najpreča stvar, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz video snimak na Instagram nalogu ''avucic''.

- Oni koji misle da smo naivni i da će stvari moći da idu onako kako su ih činili i 1941, kako su ih činili mnogo puta u istoriji, samo neka znaju jednu stvar - sve ste uradili prošle godine da me oborite sa vlasti, sa mnogim drugim spoljnim faktorima, milijarde evra uložene, niste uspeli - naglasio je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da on nije Slobodan Milošević, niti naivan niti glup da im veruje.

- Čuvamo mir ali ćemo biti spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru. Toliko snažan da im više nikada neće pasti na pamet da dirnu srpski narod - zaključio je Vučić.

pročitajte još

Jovanov: Porodica predsednika Vučića je bila štit i našim porodicama

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Srbija

#država

#odbrana

#sloboda

POVEZANE VESTI

Politika

'MESTO ZA CELU PLANETU' VUČIĆ OBJAVIO NOVI SPOT: Srbija radi, Srbija se gradi, Srbija ne sme da stane (VIDEO)

Politika

PROČITAJTE ISTORIJSKI GOVOR PREDSEDNIKA SRBIJE IZ TREBINJA: Otvorena je pandorina kutija, bićemo spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom agresoru!

Politika

'BUDUĆNOST JE U TVOJIM RUKAMA' Predsednik Vučić objavio snimak sa snažnom porukom: Ljudi su najvažniji simbol Srbije (VIDEO)

Politika

'Vreme je da čuvamo sve naše ljude' VUČIĆ OBJAVIO SNAŽNU PORUKU: Veliki ako hoće da se tuku, neka se tuku. Mi nećemo (VIDEO)

Politika

'Da sačuvamo našu Srbiju, da živi naša Srbija' Vučić objavio novi snimak iz Jagodine (VIDEO)

Politika

'VREME ZA ODGOVORNOST DOLAZI' Vučić objavio važnu vest za građane Srbije (VIDEO)