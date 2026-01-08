'SLOBODA JE ZA SRBINA NAJPREČA STVAR' VUČIĆ PORUČIO: Čuvamo mir ali ćemo biti spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru (VIDEO)

Mi dobro znamo šta je sloboda. Sloboda je za Srbina najpreča stvar, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz video snimak na Instagram nalogu ''avucic''.

- Oni koji misle da smo naivni i da će stvari moći da idu onako kako su ih činili i 1941, kako su ih činili mnogo puta u istoriji, samo neka znaju jednu stvar - sve ste uradili prošle godine da me oborite sa vlasti, sa mnogim drugim spoljnim faktorima, milijarde evra uložene, niste uspeli - naglasio je Vučić.

Predsednik Vučić je istakao da on nije Slobodan Milošević, niti naivan niti glup da im veruje.

- Čuvamo mir ali ćemo biti spremni da pružimo adekvatan odgovor svakom potencijalnom agresoru. Toliko snažan da im više nikada neće pasti na pamet da dirnu srpski narod - zaključio je Vučić.

Autor: Pink.rs