Oglasio se Miloš Pavlović: Evo šta je imao da poruči nakon sramnih laži blokadera da se ispisao sa fakulteta

Izvor: PInk.rs

Miloš Pavlović, student Medicinskog fakulteta u Beogradu, hitno se oglasio nakon što su blokaderi na društvenim mrežama počeli da šire laž da se ispisao sa Medicinskog fakulteta.

- Želim da obavestim javnost da je vest o mom ispisu sa fakulteta potpuna neistina. Tokom 2025. godine položio sam sve ispite treće godine i trenutno sam redovan student četvrte godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,0. Pokušaji da se istina zameni lažima ne mogu umanjiti rezultate ostvarene radom i posvećenošću. Onima koji se bave dezinformacijama savetujem da se kao i ja posvete svakodnevnom učenju, redovnom pohađanju nastave i da više vremena provode za svojim radnim stolom, a manje na ulicama, u javnosti i na internetu - izjavio je Pavlović i dodao:

Foto: Privatna arhiva

Ovakvi napadi samo potvrđuju koliko je neistina plasirano u prethodnih godinu dana i da njihovi autori nemaju šta drugo da ponude. Uprkos tome, uvek ću pružiti ruku znanja, vaspitanja i dijaloga, jer verujem da jedino takav put vodi ka budućnosti.Većinska Srbija ume da prepozna ko radi u interesu ove zemlje i društva, a ko se oslanja na obmane. Ostaću istrajan u vrednostima znanja, rada i odgovornosti, jer verujem da se samo na tim temeljima gradi stabilna i pravedna budućnost za sve.

