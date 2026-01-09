Macut: U Majdanpeku proradio dalekovod, otklonjeno više desetina kvarova u Srbiji

U Majdanpeku je večeras proradio dalekovod i u rad se puštaju se bolnica, hitna pomoć i toplana, saopšteno je večeras iz Vlae Srbije nakon razgovora premijera prof. dr Đura Macuat razgovarao sa vršiocem dužnosti direktora Elektrodistribucije Srbije Biljanom Komnenić povodom aktuelne situacije u snabdevanju električnom energijom i problemima na terenu

U saopštenju se dodaje da će ubrzo struja biti puštena i u ostatale delove grada.

U razgovoru je istaknuto da se broj kvarova na distributivnoj mreži u Srbiji smanjuje i da je napornim radom ekipa do sada otklonjeno više desetina kvarova, ali da se usled teških vremenskih prilika pojavljuju novi kvarovi.

Prema rečima Komnenić, na terenu su danonoćno 184 ekipe Elektrodistribucije Srbije sa 612 montera koji rade na uspostavljanju stabilnog napajanja električnom energijom.

Premijer Macut je zahvalio svim ekipama koje na terenu rade na normalizaciji stanja.

On je izrazio uverenje da će ovi napori uroditi plodom i da će vrlo brzo doći do normalizacije stanja, pre svega na područjima gde su potrošači nekoliko dana bez struje, u Loznici i Majdanpeku.

Macut je dodao da je normalizacija napajanja električnom energijom na teritoriji cele države prioritet, bez obzira na nove nepovoljne vremenske uslove.

Autor: Pink.rs