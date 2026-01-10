AKTUELNO

Politika

NE BIRAJU NI MESTO, NI VREME ZA SUKOBE! Blokaderi zakrvili u programu uživo na Šolakovoj TV (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Dobili smo dokaz uživo sa Šolakove televizije kako se blokaderi "slažu".


"Važno je da uspostavimo što pre referendumsku atmosferu u Srbiji, i mi smo kao DS podržali univerzitetsko-studentsku listu. Mi tu ništa nismo promenili, napustili smo parlament. Pozvali smo i ostale opozicione stranke da to urade jer to je sad već simulacija demokratije. I ja razumem da postoje razlike između nas i nekih opozicionih stranaka i to uopšte ne sporim. Svako ima pravo na svoju političku strategiju. Ali znate kako, kad te razlike ne u brigu za budućnost Srbije nego u brigu za budućnost sopstvenog političkog opstanka onda moramo da kažemo mi ne možemo da učestvujemo u imitaciji parlamentarnog života i glumljenju demokratije," rekao je predsednik DS Srđan Milivojević.

Na to je odgovorio potpredsednik PSG Aris Movsesijan.

"Pa dobro to je već sto puta prežvakavana tema... je rekao da je to njihova odluka, naša odluka je da ostanemo u parlamentu. Podsetiću Srđana, referendumska atmosfera u pravom smislu reči se pravi za predsedničke izbore, jer on objedinjuje državno jedinstvo u stvari je očitovano u predsedniku države. I mi smo izbore dobijali na predsedničkim izborima, i tada se menjala vlast."

"I za parlamentarne i za predsedničke izbore. Jer ja ne vidim uopšte svrhu sedenja u parlamentu i nametanja nekih politika, ta vrata EU nisu odškrinuta, ona su širom otvorena," rekao je Milivojević.

"Prvo ima jedan momenat koji studenti, gde nažalost komuniciramo s nalozima a ne sa živim ljudima, nije bio poziv da se napusti parlament," rekao je Movsesijan.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/

