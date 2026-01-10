PROBILI DNO, BORBA MEĐU BLOKADERIMA SVE SUROVIJA: U dinstanje se uključuje i vinjak

Rat između blokadera i Vesne Pešić, sociološkinje i okorele antisrpkinje, dobio je novi čin.

Pešićeva je, kako su "Novosti" već pisale, napala blokadere koji stoje iza naloga "Filozofi u blokadi", zbog posta koji su objavili o Republici Srpskoj.

- Nosite se svi mi mladi, a i stari, u p. m. ako mislite da smo velikim herojstvom i žrtvama napravili RS s kojom se moramo ujediniti. Marš, pokvarenjaci koji sejete te laži. Laž je postala istina, vidim da su se studenti bacili na jedinstvo sa RS, sram ih bilo, za njih neću glasati - poručila je Pešićeva, nakon čega je usledio odgovor blokadera.

Milan Tavčar novinar blokader je takođe napo blokadere.

Reagujući na ove objave, Filozofi u blokadi objavili su samo flašu Rubinovog vinjaka.