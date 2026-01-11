AKTUELNO

Politika

Jovanov oduvao blokadere: Ovo su agresivni ateisti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/Peđa Vučković ||

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov doslovno je oduvao blokaderi i ukazao da su agresivni ateisti!

Jovanov je reagovao na sramne navode opozicionog portala Ozonpres koji je obeležavanje Božića nazvao ''orgijama ruralnog sveta''!

- Postavlja se jedno logično, ako si ateista, što se uopšte baviš onima koji su verujući? Šta te briga šta oni rade? Šta te briga da li pale ili nepale badnjak? Šta te briga da li idu ili ne idu u crkvu? Zašto se uopšte baviš time? Drugo, dovoljno dugo imamo društvene mreže u Srbiji. Zaista ne znam ni za jedan slučaj da su isti ovi ljudi, agresivni ateisti, vređali verska osećanja katolika, protestanata, muslimana ili bilo kog drugog. Nikada ničije, samo pravoslavno. Samo se pravoslavni Božić ismeva, samo se pravoslavni običaji ismevaju. samo se badnjak naziva lomačom. Zašto to radite? Kakvi ste vi to.... Da li ste vi neki pravoslavni ateisti? - istakao je Jovanov.

Autor: Iva Besarabić

#Milenko Jovanov

#Opozicija

#SNS

#Srbija

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

ENIGMA I REBUS UMOTANI U MISTERIJU... Milenko Jovanov reagovao na blamantan snimak: Joj, "elito"

Politika

HIT SNIMAK! Milenko Jovanov ismejao opoziciju snimkom iz 'Kamiondžija': 'Nastavnice, nastavnice' (VIDEO)

Politika

Jovanov povodom incidenta na Pravnom fakultetu: Navikavajte se na ovakve vesti, dragi profesori

Politika

JOVANOV ODGOVORIO NA ĐILASOVU IZJAVU: Fakultete pretvorili u brloge i svinjce, univerzitete upropastili, škole uveli u anarhiju- posledice će biti kat

Politika

Jovanov o "predstavljanju" Sava Manojlovića: "Ni na jedno pitanje nema odgovor"

Politika

Jovanov: Ne možemo govoriti o celovitoj borbi protiv korupcije dok ne budu odgovarali Dragan Đilas i Marinika Tepić