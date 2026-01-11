Jovanov oduvao blokadere: Ovo su agresivni ateisti (VIDEO)

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov doslovno je oduvao blokaderi i ukazao da su agresivni ateisti!

Jovanov je reagovao na sramne navode opozicionog portala Ozonpres koji je obeležavanje Božića nazvao ''orgijama ruralnog sveta''!

- Postavlja se jedno logično, ako si ateista, što se uopšte baviš onima koji su verujući? Šta te briga šta oni rade? Šta te briga da li pale ili nepale badnjak? Šta te briga da li idu ili ne idu u crkvu? Zašto se uopšte baviš time? Drugo, dovoljno dugo imamo društvene mreže u Srbiji. Zaista ne znam ni za jedan slučaj da su isti ovi ljudi, agresivni ateisti, vređali verska osećanja katolika, protestanata, muslimana ili bilo kog drugog. Nikada ničije, samo pravoslavno. Samo se pravoslavni Božić ismeva, samo se pravoslavni običaji ismevaju. samo se badnjak naziva lomačom. Zašto to radite? Kakvi ste vi to.... Da li ste vi neki pravoslavni ateisti? - istakao je Jovanov.

Autor: Iva Besarabić