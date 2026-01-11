AKTUELNO

VUČIĆ SUMIRAO RADNU NEDELJU: U teškim vremenima Srbija ostaje čvrsto uz svoj narod i mir! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vlasimir Šporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu snimak kojim je sumirao proteklu radnu nedelju, uz jasnu i snažnu poruku svim građanima Srbije.

U nedelji punoj velikih izazova, predsednik je naglasio da država ostaje čvrsto na putu mira, ali da nikome nećemo dozvoliti da nam gazi dostojanstvo.

„U vremenu velikih izazova, Srbija ostaje čvrsto posvećena miru, stabilnosti i očuvanju svojih nacionalnih interesa. Naša slobodarska prošlost nas obavezuje da uvek znamo ko smo, da čuvamo svoj identitet i vrednosti i da odgovorno gradimo budućnost za generacije koje dolaze“, poručio je predsednik Vučić.

On je u svojoj objavi istakao da su interesi građana jedina vodilja u radu države:

„Nastavljamo da biramo put istine i slobode, da nudimo dijalog i jačamo svoju bezbednost, energetsku sigurnost, zdravstvo i privredu, jer su to temelji stabilne i uspešne države. Radimo i gradimo vođeni interesima naših građana. Pomažemo i povezujemo se sa svima koji žele saradnju.“

Za kraj, Vučić je poslao poruku jedinstva koja je ključ opstanka i napretka Srbije:

„Srbija nema alternativu miru, ali ima snagu da zaštiti svoje dostojanstvo i svoju budućnost. Složni, jedinstveni i okrenuti zajedničkom cilju sačuvaćemo Srbiju i obezbediti joj mesto koje zaslužuje, mesto snažne, poštovane i prosperitetne države.“

Autor: Dalibor Stankov

