HITNA ODLUKA PREMIJERA: Đuro Macut zakazao sednicu Štaba za vanredne situacije, sutra u podne nove mere!

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut najavio je da će sutra, 12. januara u 12 časova, biti održana sednica Republičkog štaba za vanredne situacije.

Na ovom zasedanju biće detaljno razmotrene dalje mere i aktivnosti svih nadležnih službi u cilju suzbijanja posledica snažnih vremenskih neprilika koje su pogodile našu zemlju.

Premijer Macut je danas već obavio telefonske konsultacije sa resornim ministrima kako bi dobio najnovije izveštaje sa najkritičnijih tačaka u Srbiji.

Stabilizacija u Ivanjici i širom zemlje

Iako su uslovi bili ekstremni, iz Vlade poručuju da se situacija postepeno normalizuje.

Prioritet rešen: U opštini Ivanjica, koja je bila jedna od najpogođenijih, konačno je obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom.

Službe na terenu: Ekipe putara, montera i Sektora za vanredne situacije neprekidno rade na raščišćavanju i pružanju pomoći.

"Apsolutni prioritet Vlade je normalizacija stanja i pružanje direktne pomoći svakom ugroženom domaćinstvu", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Šta očekivati od sutrašnje sednice?

Očekuje se da će Štab doneti odluke o dodatnom angažovanju ljudstva i mehanizacije u Moravičkom i Raškom okrugu, gde borba sa snegom i dalje traje. Takođe će se razgovarati o preventivnim merama pred novi najavljeni talas zahlađenja.

Autor: Dalibor Stankov