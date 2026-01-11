AKTUELNO

Politika

BLOKADER BJELOGRLIĆ POTRČAO DA SE DODVORAVA HRVATIMA RUŠEĆI SRBIJU! Udara na sopstvenu državu iz Zagreba: I ćerku bi udao za Hrvata samo da im se dopadne! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Dragan Bjelogrlić ponovo je pokazao svoje pravo lice i dokazao da za njega srpstvo i država nemaju nikakvu vrednost čim se pređe granica.

On je, gostujući u hrvatskim medijima, izneo niz sramnih uvreda na račun sopstvene zemlje, pokušavajući da se dodvori tamošnjoj javnosti na najprizemniji mogući način.

Ovaj "umetnik", koji je milione stekao upravo u Srbiji, sada koristi svaku priliku da iz Zagreba pljuje po svemu što je srpsko, prizivajući političke potrese i nestabilnost.

Prvi čin sramote: Politički napad na Srbiju

Bjelogrlić je otvoreno stao na stranu onih koji žele da vide Srbiju na kolenima. On je u svom nastupu direktno udario na ustavni poredak i stabilnost zemlje, nadajući se nekim "odlukama" koje bi nas vratile u mračnu prošlost.

Blokader Bjelogrlić potrčao da se dodvorava Hrvatima rušeći Srbiju!

Drugi čin sramote: Prodaja porodice za hrvatski aplauz

Međutim, političko pljuvanje države nije bilo dovoljno. U svojoj bolesnoj potrebi da bude prihvaćen u Zagrebu, Bjelogrlić je otišao toliko daleko da je u sramnu trgovinu obrazom upleo i sopstvenu porodicu.

Njegove reči su izazvale zgražavanje javnosti, jer se stekao utisak da mu ništa nije sveto. Kako se navodi u brojnim komentarima na društvenim mrežama, on je ovim nastupom poslao poruku koja se ne zaboravlja: I ćerku bi udao za Hrvata samo da im se dopadne!

Ovo je slika i prilika čoveka koji u Beogradu glumi moralnu gromadu, a u Zagrebu se pretvara u najobičnijeg potrčka hrvatskih interesa. Dok Srbija napreduje, Bjelogrlić iz susedstva sanja o propasti sopstvene države, spreman da žrtvuje sve – pa i porodično dostojanstvo – zarad jednog osmeha iz "lijepe njihove". Sramota koja će ostati upisana kao vrhunac beščašća.

Autor: Pink.rs

#Hrvatska

#Srbija

#bjelogrllic cerka

#bjelogrllic zagreb

#blokaderi

#dragan bjelogrllic

#izdaja

#skandal bjelogrllic

