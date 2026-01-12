Vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, opasno provocira Trampa: Pogledajte kakvu karikaturu je objavio

AKTUELNO

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Hamnei objavio je na mreži Iks karikaturu koja prikazuje američkog predsednika Donalda Trampa kao sarkofag koji se raspada.

Na zvaničnom nalogu iranskog verskog vođe objavljena je karikatura predsednika SAD uz poruku "i ovaj će biti svrgnut", prenosi CNN.

Slika prikazuje američkog lidera kao drevni kameni egipatski sarkofag unutar grobnice ukrašene hijeroglifima.

Zastava SAD i državni grb SAD su nacrtani kao rezbarije na sarkofagu koji puca i raspada se uz prateći tekst koji glasi "Kao faraon".

Poruka objavljena uz karikaturu odnosi se na legendarne kraljeve poput faraona drevnog Egipta i Nimroda, biblijske ličnosti iz Knjige Postanja, uz upozorenje da su i oni "svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine".

Takođe se pominju Reza Kan i Mohamed Reza, prvi i drugi iranski šah iz dinastije Pahlavi.

"Ovaj čovek koji sedi tamo i sa arogancijom i prkosom sudi celom svetu takođe bi trebalo da zna da su obično tirani i arogantni vladari sveta, poput faraona, Nimroda, Reze Kana, Mohameda Reze i sličnih, svrgnuti kada su bili na vrhuncu svoje vladavine. I ovaj će biti svrgnut", navodi se u objavi ajatolaha Alija Hamneija, koji nastavlja da objavljuje poruke na mreži Iks uprkos prekidima komunikacija u Iranu.

