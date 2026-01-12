Bitka za cenzus! Miloš Jovanović budan sanja o 15 odsto, realnost je sasvim drugačija

Miloš Jovanović, ekstremista, grčevito se bori za censuz dok u javnosti priča priču o 15 odsto za takozvanu patriotsku desnicu.

Ove šokantne informacije objavio je Uroš Piper, nekadašnji portparol Novog DSS, pozivajući se na izvor iz same stranke.

- Skakač iz DSS kaže da je priča Miloša Jovanovića o 15% za desnicu samo lažno hrabrenje glasača dok je realnost Borba za censuz. I dodaje Skakač, to i sam Jovanović zna.

- Pri tom, Jovanović prezire blokadere - "sve je više u njemu rezerve prema tzv studentskoj listi i onom što oni rade" - navodi Piper i konstatuje da će se do izbora i tokom kampanje blokaderi i sadašnja parlamentarna opozicija će se politički poubijati.

- Mrze jedni druge, biće raznih podmetanja, sukoba i teških reči - jer jedna od te 2 grupacije ostaje ispod cenzusa i završava političku karijeru - napisao je Piper.

Autor: A.A.