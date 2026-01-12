AKTUELNO

Iz Moskve u Beograd stiglo dramatično upozorenje: Sprema se stravičan udar na SPC

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Carigradski patrijarh Vartolomej, koji je napravio raskol u pravoslavnoj Ukrajini, namerava da nanese udarac Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC).


Ove šokantne informacije saopštila je ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR).

- Sa ciljem da nanese udarac 'posebno tvrdoglavoj' Srpskoj pravoslavnoj crkvi, on namerava da dodeli autokefaliju nepriznatoj 'crnogorskoj pravoslavnoj crkvi' - ukazali su u SVR.

Kako navodi SVR, carigradski patrijarh, koga nazivaju "carigradskim antihristom" i podstiče rusofobiju i u baltičkim zemljama.

- U tome ga na svaki način podržavaju britanske specijalne službe, koje aktivno podstiču rusofobična raspoloženja u evropskim zemljama. Na njihov podsticaj, Vartolomej, ogrezao u smrtnom grehu raskola, našao je zajednički jezik sa vlastima baltičkih država u nastojanju da unese nemir u ruski pravoslavni svet. Oslanjajući se na ideološke saveznike u liku lokalnih nacionalista i neonacista, on pokušava da odvoji Litvansku, Letonsku i Estonsku pravoslavnu crkvu od Moskovske patrijaršije, tako što njihove sveštenike i pastvu privlači u veštački stvorene od strane Carigrada marionetske religijske strukture - upozorili su u ruskoj obaveštajnoj službi.

