U SREDU VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE SRBIJE: Na dnevnom redu i predlozi Uglješe Mrdića

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je za sredu, 14. januara, vanrednu sednicu na zahtev 109 poslanika, na čijem dnevnom redu je ukupno 25 tačaka među kojima i više zakonskih predloga koji se tiču organizacije sudova i tužilaštava koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić.

Pred poslanicima su predlozi zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom tužilaštvu, kao i izmeni Zakona o sudijama.

Na dnevnom redu je i Lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, koju je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, a Vlada Srbije uputila je predlog izmena Zakona o državnim službenicima. Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Uzbekistan o ekonomskoj saradnji, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Vlada je predložila i odluke koje se odnose na utvrđivanje Krunidbenih insignija kralja Petra Prvog Karađorđevića za kulturno dobro od izuzetnog značaja, kao i utvrđivanju Pohvale monahinje Jefimije - Pokrova za mošti kneza Lazara, za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Razmatraće se i Predlog odluke o utvrđivanju Votivnih kolica, za kulturno dobro od izuzetnog značaja kao i Predlog odluke o utvrđivanju Skulpture "Danubius" za kulturno dobro od izuzetnog značaja. Takođe, pred poslanicima su i predlozi nadlžnih odbora među kojima je i Lista kandidata za izbor jednog člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći.

Razmatraće se i izveštaji o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu, 2023 i 2024. godinu, kao i izveštaji Agencije za energetiku za 2023 i 2024. godinu.

Na dnevnom redu je i Izveštaj o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. januara 2024. do 31.decembra 2024. godine, Izveštaj o sprovedenom monitoringu za 2024. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Agencije za energetiku Republike Srbije, koji je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2026. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2026. godinu. Poslanička grupa Mi - snaga naroda prof dr Branimir Nestorović podnela je predlog za izmenu Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Autor: Iva Besarabić