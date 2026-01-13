AKTUELNO

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija: Javni servis ne sme biti platforma za podrivanje ustavnog poretka

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ||

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija najoštrije osuđuje svaki vid zloupotrebe Javnog medijskog servisa Republike Srbije, kao i svako postupanje koje odstupa od njegove zakonom utvrđene uloge i odgovornosti, stoji u saopštenju ovog ministarstva.

- Posebno ukazujemo na sadržaje koji se emituju u okviru programa javnog medijskog servisa, a koji se mogu tumačiti kao indirektan poziv na blokade i aktivnosti usmerene ka narušavanju ustavnog poretka Republike Srbije, uključujući sadržaje prikazane u seriji „Radio Mileva“ emitovanoj na Radio- televiziji Srbije - saopštilo je ministarvo i dodalo:

- Javni medijski servis Srbije ima obavezu da deluje u interesu svih građana, da obezbeđuje objektivno, istinito i nepristrasno informisanje, kao i programe kulturnog, obrazovnog i zabavnog karaktera, u skladu sa Ustavom i važećim zakonima. On ne sme biti instrument za promociju političkih, ideoloških ili drugih poruka koje mogu ugroziti društvenu stabilnost i ustavni poredak države. Ministarstvo će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti da prati rad medijskih emitera i insistira na doslednom poštovanju zakonskih obaveza, profesionalnih standarda i odgovornosti prema javnosti.

