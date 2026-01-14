AKTUELNO

Brnabić osudila nasilje blokadera koji su gađali ledenicama Bekutu na koncertu u Čačku

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su blokaderi, koji su Anu Bekutu gađali ledenicama tokom kocerta na dočeku Srpske nove godine u Čačku, ponovo pokazali sve svoje vrednosti i nepoštovanje prema ženama i najoštrije osudila njihovo nasilje i divljaštvo.

"To je ta njihova 'lepša', 'bolja' i 'pravednija' Srbija. Najoštrije osuđujem ovakvo nasilje i divljaštvo. Moje najdublje poštovanje i podrška za Anu Bekutu, ali i za sve, pre svega žene, koje neće da ustuknu pred blokaderskim nevaspitanjem i mržnjom. Stop nasilju nad ženama! Svi zajedno, uz predsednika Vučića ćemo sačuvati Srbiju od ovakve mržnje", poručila je Brnabić na mreži Iks.

Ona je objavila i video snimke na kojima se vidi kako okupljeni tokom koncerta zvižde i bacaju grudve i ledenice na Bekutu.

Brnabić je ukazala da su blokaderi ponovo pokazali sve svoje vrednosti, kako je rekla, "krajnje nepoštovanje prema ženama, nepatvorenu mržnju prema važnim datumima za srpski narod i tradiciju, i krajnje nepoštovanje prema sugrađanima.

Istakla je i da ovo nije incident i da se oni ovim ponose.

Autor: A.A.

