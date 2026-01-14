Ministar Selaković uručio Karađorđevu zvezdu književnici Ljiljani Habjanović Đurović

Književnici Ljiljani Habjanović Đurović danas je svečano uručen orden Karađorđeve zvezde prvog stepena, koju joj je dodelio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Kao izaslanik predsednika republike, ministar kulture Nikola Selaković je uručio Ljiljani Habjanović Đurović odlikovanje za naročite zasluge i postignute rezultate u javnim i kulturnim delatnostima, posebno u oblasti književnosti.

U obraćanju zvanicama na svečanosti u Konaku kneginje Ljubice, Selaković je istakao da je Habjanović Đurović "jedna od najznačajnijih savremenih srpskih književnica".

Selaković je ocenio da je uručenje odlikovanja Habjanović Đurović "čin javnog priznanja snazi pisane reči", kao i da je "književnost jedna od retkih delatnosti koja pripada i umetnosti i životu".

Prema njegovim rečima, književnost nas uči lepoti jezika i kako da bolje razumemo sebe, druge ljude i vreme u kojem živimo. Selaković je dodao da je uloga pisane reči da ćoveka učini čovekom, da ga humanizuje i ohrabri kada treba da ga uteši.

Podsetivši na dela Habjanović Đurović, od "Ženskog rodoslova", preko "Petkane", do romana "Kćeri Svetog Vasilija", Selaković je dodao da njena proza "ne traži od čitaoca samo pažnju, već i unutrašnje učešće". Prema njegovim rečima, Habjanović Đurović je našla književni jezik kojim se približila velikom broju ljudi u Srbiji, regionu i svetu, a "na tom putu je pomogla i usrdna molitva i duboka vera u Gospoda".

- Njena dela se obraćaju čoveku kao ličnosti budeći ljudskost, dobrotu, veru i nadu. Njena dela imaju snagu da preobražavaju, uteše i ohrabre u vremenu koje nije naklonjeno ovim vrednostima - rekao je ministar.

Selaković je naglasio da ovim činom Srbija izražava poštovanje prema delu Habjanović Đurović koje je postalo deo kulturnog nasleđa našeg naroda.

U svom obraćanju nakon uručenja ordena, Habjanović Đurović je rekla da je "sa radošću" primila vest da je odlikovana i da sa istom radošću prima Karađorđevu zvezdu prvog stepena. Habjanović Đurović se zahvalila Vučiću na ukazu o odlikovanju, kao i Selakoviću koji ju je predložio za orden i time visoko vredovao njen rad.

Podsetivši da je Karađorđevu zvezdu pre nje dobio od književnika samo Peter Handke, Habjanović Đurović je dodala da je "baš lepo naći se pored hrabrog intelektualca i časnog stvaraoca".

Zahvaljujući se brojnim pojedincima i grupama, Habjanović Đurović je pomenula i svoje čitaoce koji su bili uz nju kada su mnogi bili protiv nje.

- Oni već 37 godina vole moje knjige i time daju smisao mom stvaralaštvu i značajnom delu mog života. Pokazuju mi da je to što radim važno još nekom - rekla je književnica. Habjanović Đurović se zahvalila i Svetoj Petki, Svetom Vasiliju Ostroškom, Bogorodici i Hristu Bogu "za sve".

Na svečanosti je glumica Jelena Đukić pročitala odlomak iz romana "Igra anđela", dok su sestre Gobović otpevale pesmu "Marijo slavna".

Autor: D.Bošković