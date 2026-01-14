AKTUELNO

Politika

'PRE NEGO ŠTO KRENETE DA VREĐATE GRAĐANE SRBIJE, PRVO POGLEDAJTE MAJKU U OČI' Terzić žestoko odgovorio Filipu Ivanoviću

Izvor: Pink.rs, Foto: sns.org.rs ||

Zamenik direktora Kancelarije za KiM Miloš Terzić odgovorio je Filipu Ivanoviću, potpredsedniku Crne Gore za spoljne i evropske poslove koji je na svom x nalogu napisao da se kaže "đaci", a ne "ćaci".

- Gospodine Ivanoviću, bilo da jeste ili da niste Ćaci, uvek treba biti dobar prema svojoj majci. Šta bi rekao Serdar Janko Vukotić da čuje da vam se u CB Podgorica čuva sklonjena krivična prijava za nasilje u porodici - izvršeno protiv sopstvene majke.

Za početak nagledajte se sopstvene sramote u ogledalu i pokušajte da bar malo druge zaštitite od sebe. Sledeći put, pre nego što krenete da vređate većinu građana Srbije, predlažem vam da se prvo pogledate u ogledalo i suočite sa samim sobom. Ili da pogledate majku u oči.

A ne sumnjam da ćete zbog napada na Srbiju bez objašnjenja dobiti pohvale uz Zagreba, Prištine i političkog Sarajeva - stoji u Terzićevoj objavi na X nalogu.

Autor: Iva Besarabić

#Crna Gora

#Filip Ivanović

#Miloš Terzić

#SNS

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

Terzić odgovorio Manojloviću: Savo lopov Rokfeler je kmet stranih ambasada!

Politika

TERZIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO PARANDILOVIĆU: Prolazi istu školu koju je u srbofobnim ambasadama prošao Pavle Grbović - Zadatak isti, napad na one koji se s

Politika

PAMETNOME DOSTA! Miloš Terzić: Kurti podržava blokadere jer imaju dogovor!

Politika

TERZIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO SAVI MANOJLOVIĆU: 'Rokfelerov potrčko, stao si uz Vjosu Osmani i Mariniku – protiv svega srpskog!'

Politika

Terzić odgovorio Manojloviću: Videćeš ponovo snagu SNS-a na narednim izborima

Politika

Terzić odgovorio Jovanoviću: Milošu je u svakom trenutku centrala DSS-a otvorena za Denisa Ibišbegovića i političke komesare britanske ambasade