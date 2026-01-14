AKTUELNO

NOVA BLOKADERSKA PREVARA: Mihajlovski kupila tviter profil iz 2022, pa se hvali da ima najveći rast na mrežama

Izvor: Pink.rs/B92, Foto: Pink.rs ||

Nalog na društvenoj mreži Iks, koji je kupljen za potrebe portala Ane Mihajlovski, "Naš portal", a za koji se hvali da ima najveći rast na društvenim mrežama, zapravo je nalog koji je aktivan od 2022. godine, prenose mediji.

Naime, Mihajlovski je kupila nečiji nalog na Iksu, promenila ime, ali zaboravila da skloni da je nalog aktivan od novembra 2022.

Takođe, kupljen je i nalog na Instagramu sa preko 70.000 pratilaca, a ističu da ovi nalozi imaju najveći rast na društvenim mrežama u prvom danu.

