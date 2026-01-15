VUČIĆ RAZGOVARAO SA BEKERATOM: Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

- Sastanak sa ambasadorom #EU @Andreas_von_beckerath o evropskom putu Srbije, sprovođenju reformske agende i pristupnom procesu. Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija, što donosi konkretne rezultate u korist naših građana - objavio je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Vučić je naveo i da su razgovarali i o bilateralnoj saradnji sa EU, investicijama i stabilnosti regiona.

Autor: Pink.rs