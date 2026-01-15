AKTUELNO

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA BEKERATOM: Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom.

- Sastanak sa ambasadorom #EU @Andreas_von_beckerath o evropskom putu Srbije, sprovođenju reformske agende i pristupnom procesu. Prioritet Srbije ostaje rad na vladavini prava, ekonomskim reformama i jačanju institucija, što donosi konkretne rezultate u korist naših građana - objavio je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Vučić je naveo i da su razgovarali i o bilateralnoj saradnji sa EU, investicijama i stabilnosti regiona.

pročitajte još

UŽIVO ISTORIJSKI DOGOVOR SRBIJE I MAĐARSKE! Đedović Handanović: MOL pregovara o kupovini akcija NIS-a, dokument do kraja nedelje! (FOTO/VIDEO)

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Andreas fon Bekerat

#Sastanak

#ambasador

#evropski put

POVEZANE VESTI

Politika

VAŽAN SASTANAK: Vučić se danas sastaje sa Bekeratom

Politika

SASTANAK U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić prima ambasadora EU Andreasa fon Bekerata

Politika

SASTANAK U 11 U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić prima ambasadora EU Andreasa fon Bekerata

Politika

Vučić sutra sa ambasadorom EU Andreasom fon Bekeratom

Politika

TAČNO U 10 SATI: Vučić danas sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji

Politika

SASTANAK U PALATI SRBIJA: Predsednik Vučić primio ambasadora EU Andreasa fon Bekerata i godišnji izveštaj Evropske komisije (FOTO)