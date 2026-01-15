AKTUELNO

Politika

'SLUŽIM SRPSKOM NARODU, USTAŠAMA NISAM NIKADA I NEĆU' Vučić: Ja sam sve ono što oni ne žele da vide, čovek čijeg su dedu ubili

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na prozivke iz Hrvatske i poručio da služi samo svom, srpskom narodu.

Predsednik Srbije im je jasno poručio da mogu da zaborave na ponižavanje Srba.

- Ja služim samo srpskom narodu, i služim građanima Srbije. Ustašama da služim nisam nikada i neću. I ja da sam na njihovom mestu, ja bih sebe napadao po ceo dan. Ja sam sve ono što oni ne bi želeli da vide u Srbiji. Čovek čijeg su dedu ubili, pradedu, stričeve, deda stričeve, čiji otac posmrče zato što su mu ubili oca. A opet ih se taj neko nimalo ne plaši i nimalo nisam fasciniran njhiovom ustaškom ideologijom, Maksovim mesarima, Bojnom čavoglave i svime ostalim - poručio je Aleksandar Vučić.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#Hrvatska

#Odgovor

#Politika

#ustaše

POVEZANE VESTI

Politika

IZABRAO SAM DA SLUŽIM NARODU Predsednik Vučić objavio video i poslao snažnu poruku (VIDEO)

Politika

'NE SLUŠAM NIKOG DRUGOG I NE SLUŽIM NIKOME DRUGOM OSIM SVOM NARODU' Predsednik Vučić: Mi radimo samo za Srbiju

Politika

'HOĆU DA SE OBRATIM NAŠEM NARODU NA SVETOJ SRPSKOJ ZEMLJI' Vučić o zahtevu da ode na Kosovo i Metohiju

Politika

'NEK SAM JA ČETNIK, A DA NISAM NI ZNAO...' Vučić odgovorio na napade i neistine iz Hrvatske: Živele evropske vrednosti! (VIDEO)

Politika

'OVA ZEMLJA PRIPADA NAŠEM NARODU' Predsednik Vučić: Našu Srbiju volim više od svega! Nikome je ne damo - do konačne pobede (VIDEO)

Politika

'ONI ŽELE DA SRBIJA PROPADNE I NIKAD NIŠTA NE OTVORI' Vučić o pisanju opozicionih medija da se neće pokrenuti Klaster 3