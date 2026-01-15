KURTIJEVI TERORISTI TUKLI SRPSKO DETE: Danijela Nikolić o brutalnom napadu na KiM - Ovo je organizovano zastrašivanje, Srbi su mete!

Napad kod Bistričkog mosta, u kojem su pripadnici takozvane kosovske policije pretukli devetnaestogodišnjeg Vukašina Blažića, izazvao je oštru reakciju javnosti. Predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Danijela Nikolić poručila je da ovo nije običan incident, već deo plana za proterivanje Srba.

Teroristi Aljbina Kurtija zaustavili su srpske mladiće u sredu, a Vukašin je brutalno prebijen samo zato što je na telefonu imao srpska obeležja.

"Tuku decu zbog grba Srbije"

Nikolićeva je naglasila da režim u Prištini više ne bira sredstva i da su im na meti čak i deca.

„Kada naoružani pripadnici Kurtijevog aparata silom izvlače dečaka iz automobila i tuku ga zato što na telefonu ima grb Srbije, to je otvoreno političko i etnički motivisano nasilje“, rekla je Nikolić i dodala da su punktovi na severu nelegalne tačke represije.

Saučesništvo međunarodne zajednice

Ona je direktno optužila međunarodne misije da svojom tišinom daju "zeleno svetlo" za nasilje nad Srbima.

„Njihova tišina nije slučajna, već politička. Svako ko danas zatvara oči pred prebijanjem srpske dece, sutra će snositi punu odgovornost za posledice“, upozorila je ona.

Pitanje fizičkog opstanka

Podsećajući na slučajeve iz Dečana gde su Srbi napadani samo zbog srpskog jezika, Nikolićeva je poručila da je ovo borba za goli opstanak.

„Srbi na Kosovu i Metohiji danas žive pod konstantnom pretnjom. Zahtevam momentalno uklanjanje svih nezakonitih parapolicijskih punktova i jasne bezbednosne garancije za naš narod. Srbi ne traže milost, već pravo da žive!“

Autor: Dalibor Stankov