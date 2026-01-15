RAZBIJENA GNUSNA BLOKADERSKA LAŽ: Pogledajte koliko država izdvaja za lečenje dece, a kako je bilo u njihovo vreme (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa najvišim državnim rukovodstvom, učinio je za lečenje dece u Srbiji više nego što su sve prethodne blokaderske vlasti pre 2012. godine mogle čak i da zamisle. Blokaderi danas kažu da država ne brine o deci i da se ona leče SMS porukama. Brojke i grafikoni jasno razbijaju ovu gnusnu laž i pokazuju kolika je razlika između onoga što je država izdvajala za najteže bolesne mališane nekada i onoga što se izdvaja danas.

Podaci koji su prikazani na grafikonima precizno ilustruju koliko je novca ulagano u lečenje retkih bolesti, kako kod dece tako i kod odraslih, pre 2012. godine, a koliko nakon dolaska Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića na vlast.

Na prvom grafikonu vidi se da je pre 13 godina država za ove svrhe izdvajala svega 130 miliona dinara godišnje. U 2026. godini ta suma je porasla na čak 10 milijardi i 200 miliona dinara, što predstavlja rast od neverovatnih 90 puta u odnosu na period blokaderske vlasti.

Još porazniji su podaci o broju pacijenata obolelih od retkih bolesti koji su dobijali terapiju. Pre 2012. godine država nije finansirala lečenje nijednog pacijenta – broj je bio 0 (nula), iako danas blokaderi o tome uporno ćute. U 2012. godini lečeno je svega osam pacijenata, dok je danas ta cifra porasla na čak 930 obolelih, uz jasan trend daljeg rasta.

Koliki je pomak ostvaren posebno se vidi i kada je reč o lečenju dece u inostranstvu. Sledeći grafikon pokazuje da je od 2013. do 2025. godine na lečenje van zemlje poslato ukupno 5.873 dece. U poređenju s tim, u periodu od 2008. do 2012. godine lečeno je samo 440 mališana. To znači da je broj dece kojima je država omogućila lečenje u inostranstvu povećan više od 13 puta.

Na ovu razliku osvrnuo se i korisnik društvene mreže Iks Miloš Jovanović, koji je poručio:



- Od mrvica u vreme blokadera do najskupljih terapija na svetu u vreme Vučića. To je Vučićeva Srbija - Srbija koja spasava svoju decu.

Sledeći grafikon dodatno razotkriva istinu o odnosu države prema deci oboleloj od retkih bolesti. Pre 2012. godine država nije učestvovala u lečenju nijednog deteta. Danas, tačnije u 2025. godini, taj broj je dostigao 296 dece koja se leče o trošku države.

Poslednji grafikon pokazuje koliko je država izdvojila za inovativne lekove u milijardama dinara. U blokadersko vreme od 2007. do 2012. godine izdvojeno je samo 19,2, dok za perido od 2013. do 2025. godine taj broj je 218,7 milijardi dinara.

Sve ove brojke zajedno daju jasnu sliku: dok je u vreme blokaderskih vlasti pomoć bila simbolična ili nepostojeća, u Srbiji koju predvodi Aleksandar Vučić danas se ulažu milijarde kako bi se spasavali životi dece i obezbedile najsavremenije terapije, bilo u zemlji ili u inostranstvu.

I onda blokaderi imaju obraza da kažu da država danas ne vodi računa o deci i da se oni leče sms porukama.



To je suštinska razlika između Srbije nekada i Srbije danas.

Autor: D.Bošković