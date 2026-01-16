Vučić danas sa Baroom: Nakon sastanka potpisivanje izjave o projektu beogradskog metroa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom za Evropu i spoljne poslove Francuske Žan-Noelom Baroom, a nakon sastanka biće potpisana Zajednička izjava prvog potpredsednika Vlade i ministra finansija Srbije i ministra za Evropu i spoljne poslove Francuske o projektu beogradskog metroa i Memorandum o razumevanju za izgradnju kanalizacionog kolektora (interceptora) za sakupljanje otpadnih voda grada Beograda „Veliko Selo - faza I.

Vučić i Baro će se sastati u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu, saopšteno je iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kako je najavljeno, nakon sastanka i ceremonije potpisivanja dokumenata medijima će biti biti prosleđeno saopštenje.

