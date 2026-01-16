Piper: Pet pitanja za dekanku FPN: Od čijih para gospođo Kovačević (FOTO)

Novinar Uroš Piper reagovao je na izjavu dekanke Fakulteta političkih nauka koja je za opozicione medije izjavila da očekuje da bude razrešena.

Kako je dekanka FPN Maja Kovačević rekla da "očekuje nastavak represije vlasti prema univerzitetima", kao i da očekuje svoje razrešenje, istakla je i da je u te svrhe angažovan advokat.

Na te njene reči reagovao je Piper, koji je na svom profilu na društvenoj mreži X postavio nekoliko pitanja dekanki.

Njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Dekanka FPN Maja Kovačević (inače velika pristalica blokadera) kaže da su "angažovani advokati" da brane njen (nezakonit) izbor na mesto dekana!?

5 pitanja za Maju Kovačević:

1. Koje telo FPN je donelo odluku o angažovanju advokata?

2. Koja advokatska kancelarija je unajmljena?

3. Koliko budžetskog novca (novca svih građana Srbije) je dato advokatskoj kancelariji da brani izbor Kovačević za dekana FPN?

4. Da li je ovo prvi put, ili je FPN već plaćao advokatske usluge za Maju Kovačević nekim drugim povodom?

5. I za kraj: gospođo Kovačević, kada ćete podneti ostavku?"

Autor: A.A.