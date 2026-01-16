Vlada Republike Srbije ostaje nepokolebljivo posvećena realizaciji Reformske agende

Republika Srbija je zvanično dobila odobrenje Evropske komisije za isplatu prve tranše u iznosu od 57 miliona evra iz Instrumenta za reforme i rast, u okviru Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

Ovom odlukom, Evropska komisija je potvrdila da je Srbija u potpunosti ispunila tri koraka predviđena prvim zahtevom za plaćanje, čime je demonstrirala izuzetan napredak i posvećenost u sprovođenju dogovorene Reformske agende. Isplata će biti izvršena nakon završetka propisane procedure.

Važno je istaći da Srbija ostvaruje kontinuirani i vremenski usklađen reformski zamah, što potvrđuje i činjenica da je već uspešno primila pretfinansiranje od 111 miliona evra, a da su u toku procesi ocene za naredne dve podnete tranše.

Odobravanjem ove prve tranše, Srbija je u apsolutnom iznosu osigurala najveća odobrena sredstva od svih partnera sa Zapadnog Balkana u okviru ovog mehanizma. Ukupno odobrena sredstva za Srbiju (pretfinansiranje i prva tranša) veća su od onih koja su nekim partnerima u regionu odobrena čak i nakon dve tranše. Dodatnu težinu ovom uspehu daje i činjenica da Srbiji, za razliku od pojedinih drugih zemalja u regionu, nije izvršeno umanjenje dodeljenih sredstava.

Trenutno je u toku proces ocene ispunjenosti uslova za drugu tranšu, dok je treći zahtev, u vrednosti od 95 miliona evra, podnet 15.01.2026. i obuhvata osam dodatnih reformskih koraka.

Vlada Republike Srbije ostaje nepokolebljivo posvećena daljoj realizaciji Reformske agende, koju smatra ključnim pokretačem ekonomski korisnih reformi i moćnim alatom za ubrzanje evropskih integracija. Ovaj proces ima za cilj da građanima i privredi Srbije u što kraćem roku obezbedi vidljive i konkretne koristi.