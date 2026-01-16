NEVIĐENI SKANDAL! Pijani tužilac, skriveni fajlovi i veleizdaja: Mrdić otkrio šta se zapravo dešava u zgradi JTOK!

Predsednik Odbora za pravosuđe i narodni poslanik SNS, dr Uglješa Mrdić, uputio je oštro saopštenje povodom rada Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK).

On je izneo niz teških optužbi na račun Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića, tvrdeći da ovo tužilaštvo radi kao "tužilačko-kriminalna banda" koja opstruiše pravdu i štiti ubice.

Kontradiktorni dopisi JTOK-a

Mrdić je javnosti dostavio kopiju dopisa tužilaštva kako bi demantovao njihove tvrdnje da njegova prijava protiv Nebojše Bojovića i Milutina Miloševića nije odbačena zbog statusa "oštećenog lica". On ističe da u zvaničnom dokumentu JTOK-a jasno stoji da se on ne može smatrati oštećenim, te da zbog toga nije ni obavešten o odbacivanju prijave. Poslanik je pozvao Nenadića da prestane sa iznošenjem neistina koje, prema njegovim rečima, zavise od "količine alkohola koju konzumira".

Optužbe za prikrivanje ubistva i neprimeren uticaj

U saopštenju se navodi da Dolovac i Nenadić vrše svakodnevni pritisak na podređene tužioce, te da direktno opstruišu istrage. Mrdić je izneo podatak da se predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića već sedam godina nalazi u fioci JTOK-a bez formalne odluke o nadležnosti, kako bi slučaj zastareo. Takođe, optužio je vrh tužilaštva za saradnju sa Marinikom Tepić, tvrdeći da joj se iz JTOK-a dostavljaju podaci iz predmeta radi političkog progona i "reketiranja ljudi po Beogradu".

Krivične prijave i najava odgovornosti

Dr Mrdić je najavio da će ove nedelje podneti krivične prijave Višem javnom tužilaštvu protiv tužioca Željka Jočića i samog Mladena Nenadića. On tvrdi da su "ruke tužilaca krvave do ramena" jer štite osobe koje su povezane sa tragedijom na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Poslanik je zaključio da se radi o veleizdaji i pokušaju rušenja vlasti i predsednika Vučića kroz kriminalno udruženje unutar institucija, poručivši Nenadiću da "vreme odgovornosti dolazi".

Autor: Dalibor Stankov