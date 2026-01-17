NATAŠA KANDIĆ U EKSTAZI: Odlično je što deo blokadera hoće da sluša Piculu

Nataša Kandić, osvedočena mrziteljka svega srpskog u delirijumu je zbog odluke dela blokadera da razgovaraju sa delegacijom Evropske unije koju predvodi ustaša Tonino Picula.

- Dobra vest da će studenti Novog Sada, Novog Pazara i Niša razgovarati sa delegacijom EP o stanju u Srbiji u kontekstu protesta protiv vlasti. Ova fact-finding misija je prilika za uspostavljanje komunikacije i saradnje između studenata i evropskih institucija ka cilju - transformacija partijske Srbije u pravnu državu. I vreme je za drugačiji odnos prema EU - napisala je Kandićeva na Iksu.

Podsetimo, beogradski blokaderi besni su zbog ove odluke kolega iz Novog Sada, Pazara i Niša, o čemu opširnije možete čitati u posebnoj vesti.

Sa druge strane, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kategorički je odbio da razgovara sa Piculom.

- Svi u Evropi znaju da ja bojkotujem samo Piculu i slične njemu. Sa takvima neću da razgovaram, sa onima koji žele sve najgore Srbiji. Drugo, oni su konsultujući se sa svojim interpartijskim kolegama, koji ovde predstavljaju blokadere, doneli odluku: "mi dolazimo tamo negde", niti su pitali da li su dobrodošli, niti su razgovarali sa nama - rekao je predsednik.

Autor: Pink.rs