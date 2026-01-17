AKTUELNO

OGLASIO SE VUČIĆ NA INSTAGRAMU: Predsednik poslao jasnu poruku – Evo šta je poručio celoj Srbiji!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas na svom Instagram nalogu novu poruku upućenu građanima. Uz fotografiju koja simbolizuje razvoj i napredak zemlje, Vučić je istakao šta je u ovom trenutku najvažnije za stabilnost države.

U jeku različitih pritisaka i pokušaja opstrukcija, predsednik je naglasio da većinska Srbija želi rad i rezultate.

Snažna poruka zahvalnosti

Na fotografiji koja je privukla veliku pažnju pratilaca, ispisane su reči koje su odmah postale viralne:

"Zahvalan sam svim ljudima koji podržavaju izgradnju, a ne rušenje Srbije!"

Ovom kratkom, ali direktnom rečenicom, predsednik je stavio do znanja da će država ostati fokusirana na jačanje ekonomije, nove fabrike i modernu infrastrukturu, uprkos svim izazovima.

Vučić je u objavi podsetio da su stabilnost i napredak jedini put u budućnost, a da je podrška naroda onima koji grade ključna za uspeh svakog zajedničkog projekta.

Autor: Dalibor Stankov

