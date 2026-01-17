AKTUELNO

Politika

MIR JE NAJVAŽNIJI! OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Da čuvamo stabilnost, a Srbija će da raste brzo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu snažnom porukom građanima, istakavši prioritete državne politike u narednom periodu.

„Najvažnije je da sačuvamo mir i stabilnost, a Srbija će da raste brzo“, poručio je predsednik Vučić u objavljenom snimku.

On je naglasio da će naša država ostati dosledna svom putu: – Ja sam siguran da će Srbija, kao suverena i nezavisna zemlja, u skladu sa tim da donosi odluke – istakao je on.

Predsednik je još jednom podvukao da je mir od ključnog značaja za napredak. – Ja uvek čuvam i branim Srbiju! – poručio je predsednik.

Pogledajte prizore koje je predsednik Vučić objavio na svom Instagramu:

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Budućnost Srbije

#Ekonomski rast

#Instagram

#Mir

#Najnovije vesti

#Srbija

#predsednik Srbije

#stabilnost

#vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Vučić: Trudili smo se, borili smo se i dali sve od sebe da čuvamo mir, da pokažemo strpljenje, da pokažemo trpeljivost! (VIDEO)

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO: Predsednik otkrio o čemu će razgovarati sa Donaldom Trampom Juniorom (VIDEO)

Politika

'ZA MENE JE SRBIJA ŽIVOT' Predsednik Vučić novim snimkom poslao MOĆNU PORUKU svim građanima naše zemlje (VIDEO)

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ POSLAO MOĆNU PORUKU: Talog i mulj se spuštaju na dno, a Srbija pobeđuje (FOTO)

Politika

'NEKIMA SE ŽURI DA SVOJ I DRUGE NARODE UVEDU U NESREĆU, JA ŽURIM DA IZGRADIMO SRBIJU I SAČUVAMO MIR' Vučić poslao snažnu poruku! (FOTO)

Politika

'NIKOME NE DAMO DA NAM UNIŠTI SRBIJU' Vučić se oglasio jutros i poslao snažnu poruku