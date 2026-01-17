MIR JE NAJVAŽNIJI! OGLASIO SE PREDSEDNIK VUČIĆ: Da čuvamo stabilnost, a Srbija će da raste brzo! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu snažnom porukom građanima, istakavši prioritete državne politike u narednom periodu.

„Najvažnije je da sačuvamo mir i stabilnost, a Srbija će da raste brzo“, poručio je predsednik Vučić u objavljenom snimku.

On je naglasio da će naša država ostati dosledna svom putu: – Ja sam siguran da će Srbija, kao suverena i nezavisna zemlja, u skladu sa tim da donosi odluke – istakao je on.

Predsednik je još jednom podvukao da je mir od ključnog značaja za napredak. – Ja uvek čuvam i branim Srbiju! – poručio je predsednik.

Pogledajte prizore koje je predsednik Vučić objavio na svom Instagramu:

Autor: Dalibor Stankov