Linta: Antisrpska kampanja posle koncerta Snežane Đurišić u Zagrebu

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta izjavio je danas da "ustaške snage danima šire mržnju prema Srbima u toj državi povodom nastupa pevačice Snežane Đurišić na tradicionalnoj Srpskoj večeri u Zagrebu".

Kako je dodao, posebno su im zasmetale dve srpske patriotske pesme "Vidovdan" i "Odakle si sele" za koje tvrde da tobože vređaju hrvatski narod i podstiču na mržnju, kao i da je u pitanju provokacija.

On je dodao da je u pitanju brutalna laž jer se, kako je rekao, radi o pesmama koje slave srpsku tradiciju, istoriju i Kosovo i Metohiju i nemaju za cilj da vređaju Hrvate, a Srbi ih pevaju da pokažu poštovanje prema svojoj tradiciji, kulturi i identitetu".

On tvrdi da su, kako je rekao, ustaške snage pomenute pesme poistovetili sa fašizmom i vređanjem Hrvata što je morbidna izmišljotina.

"Na taj način ustaške snage nastavljaju da vode antisrpsku kampanju i pozivaju na mržnju, nasilje i isključivost prema preostalim Srbima u Hrvatskoj jer su svojim prisustvom na koncertu iskazali ponos prema svom poreklu i poslali poruku da se ne žele odreći svog identiteta", rekao je Linta.

Koncert je održan u Kongresnoj dvorani na zagrebačkom velesajmu povodom Srpske Nove godine uz prisustvo oko 2000 Srba koji su došli iz raznih krajeva današnje Hrvatske da proslave svoj praznik, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

