SPOR U SEF: Kako se teritorije vraćaju politici, a ljudi se vraćaju životu

Autorski tekst Zorana Đorđevića, bivšeg ministra odbrane, za "Politiku" prenosimo u celosti.

Ako je 2026. godina 'pobede', onda smo već izgubili: vreme je da spor zaključamo u sef, a živote izvučemo iz rovova.

Kraj 2025. dočekali smo sa starom, neprijatnom istinom: ratovi se ne završavaju zato što je neko 'u pravu' pobedio, nego zato što se dovoljno ljudi umori od cene pobede. U istoriji, od Vestfalskog mira do Dejtona i Belfasta, mir je uvek bio dogovor o pravilima, ne o emocijama.

Pobeda je osećaj; mir je procedura. To je hladna rečenica, ali je najhumanija koju međunarodna politika ima. Kad se ratovi 'završe', završavaju se najčešće na tri načina: potpunim slomom jedne strane; pregovorima uz bolne ustupke; ili prekidom vatre koji traje decenijama, dok se veliki spor gura u budućnost. Koreja je pokazala taj treći put: primirje je zaustavilo smrt, a mir je ostao nezavršen posao. Mnogi preziru takav ishod kao 'zamrzavanje'. Ali istorija je surov učitelj: kad se ne može postići pravedan mir, postiže se održiv mir, a kad se ne može postići održiv mir, postiže se makar prekid smrti. Nije to cinično to je minimum humanosti.

U svakom ratu postoji trenutak kada se pokaže da 'još malo' ne znači još malo. Znači još jednu školu bez đaka, još jednu fabriku bez radnika, još jednu mapu bez ljudi. I tu se često pravi najveća greška: lideri računaju sa teritorijama, a narodi sa grobovima. Zato diplomatska neutralnost ne sme da bude ravnodušnost. Neutralno je stati uz život. Neutralno je reći: nijedna linija na karti nije vredna jedne generacije.

Ima i četvrta lekcija, možda najvažnija za male države: mir ne prave samo veliki. Ponekad ga omogućavaju oni koji nude sto, prevodioca i strpljenje mesto gde se razgovara bez televizijskih reflektora i bez potrebe da neko izgleda kao pobednik.

Zato predlog 'završetka' mora biti hladan kao kompas, a ljudski kao hleb. U međunarodnoj praksi postoji stara tehnika: sporno pitanje se ne rešava odmah, već se pretvara u režim sa pravilima, garancijama i rokovima. Hong Kong je, pod formulom 'jedna zemlja - dva sistema', dobio vremenski okvir u kome se sistem čuva decenijama. Možemo raspravljati o svemu, ali ne i o činjenici da je vreme ponekad valuta mira: ono spušta temperaturu, smanjuje uloge i vraća politiku iz rovova u kancelarije. Primer pokazuje snagu vremena kao instrumenta, ali i cenu slabih garancija.

Zašto onda ne bismo, tamo gde je status sporan, razmišljali u horizontu od 100 godina? Ne kao ciničan trik, nego kao diplomatski depozit: rat se zaustavlja odmah, a konačno pitanje seodlaže generaciji koja neće imati sveže rovove u glavi. To nije odustajanje od principa, to je odustajanje od pogrešne metode. Principi bez života su samo lepo uređeni epitafi.

Takav okvir mora da stoji na šest stubova. Prvi - hitan, verifikovan prekid vatre, sa jasnim linijama razdvajanja, razmenom zarobljenika i stalnim međunarodnim nadzorom. Drugi - demilitarizovana zona i zabrana stranih baza u širokom pojasu, uz simetrične bezbednosne garancije i mehanizam 'brzog alarma' kada dođe do incidenta. Treći - posebni režimi lokalne autonomije (jezik, obrazovanje, lokalna samouprava), uz strogu zaštitu manjinskih prava, slobodu kretanja i otvorene puteve za porodice. Četvrti - komisija za imovinu i odštetu, sa jasnim rokovima i arbitražom, da se sporovi ne vraćaju kao osvetnički mitovi. Peti - fond za obnovu i zajednički infrastrukturni projekti, uz fazno vezivanje ekonomskih olakšica i ukidanja pojedinih restrikcija za merljive korake na terenu. Šesti - 'klauzula budućnosti' konačni status se ne presuđuje danas, već se stavlja u 'sef vremena', sa periodičnim revizijama svakih deset godina i mogućnošću da se, nakon sto godina, izjasni stanovništvo u proceduri koju garantuju međunarodne institucije.

Ovo nije poziv da se zaboravi nepravda, već da se pravda vrati na mesto gde pripada: u sudnice, ne u rovove. Krivica je individualna, mir je kolektivan. Rat uvek obećava da će konačno rešiti pitanje identiteta, a onda identitet pretvori u statistiku. Mir radi obrnuto: identitet ostavlja narodima, a oružje skladištima. Najteže je priznati da su kompromisi često ružni na papiru, ali lepi u bolnicama.

Operativni princip je jednostavan kao kućno pravilo: pre nego što se podigne ton, udahnuti tišinu i postaviti tri pitanja. Ko dobija vreme? Ko gubi živote? Šta je dokaz da sutra može biti bezbednije nego danas? Ako na treće pitanje nema odgovora, onda nije strategija nego tvrdoglavost. A tvrdoglavost je najskuplja valuta u politici: troši živote, a kupuje samo aplauz.

Neki će reći: sto godina je predugo. Ali rat je, po definiciji, krađa budućnosti, sto godina je samo vraćanje budućnosti u vlasništvo onih koji tek dolaze. A velikim liderima, bilo da sede u Vašingtonu, Moskvi, Briselu ili Kijevu, zajedničko je jedno: istorija ih ne pamti po govorima, već po tome da li su umeli da stanu i da protivniku ostave rampu, a ne zid. U tome je razlika između državnika i igrača.

Ako hoćemo poruku koja može da ode u sve ambasade, ona je jednostavna: neka svako zadrži dostojanstvo, ali neka niko više ne zadrži rov. Mir ne traži da se svi složimo. Mir traži da preživimo dok se ne složimo i da u međuvremenu gradimo arhitekturu koja čuva čoveka, čak i kada se zastave ne slažu. Mir nije odsustvo rata, nego luksuz discipline: država ga kupuje istinom, plaća odgovornošću, a gubi onog dana kad poveruje da se istorija može prevariti bez računa.

Autor: Pink.rs