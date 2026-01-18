Selaković: Gađanje slike Aleksandra Vučića izraz primitivizma i političke nemoći

Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je kao "izraz primitivizma, paganizma i političke nemoći" današnja dešavanja u Čačku, gde su okupljeni na protestu gađali sliku predsednika Srbije Aleksandra Vučića jajima.

„Po ko zna koji put zaredom blokaderi su pokazali svoj paganizam. Gađanje slike ili lutke nekoga kome ne možete ništa je čista simpatička magija svojstvena primitivnim zajednicama. Pored toga, ona je očit primer potpune bezidejnosti i nemoći. Kada na ozbiljnu politiku koja je Srbiju učinila ekonomski uspešnom državom, državom respektabilne vojne moći i vaspostavljenog suvereniteta ne mogu da odgovore politikom, onda pribegavaju primitivizmu, paganizmu i mržnji", ocenio je Selaković, saopšeno je iz Ministarstva kulture.

Kako je rekao, to za pripadnike vladajuće stranke treba da bude podstrek i motiv da rade još više i još ozbiljnije.

"Da pokušamo da spoznamo uzroke ovakvog devijantnog ponašanja i da odgovarajuće kao država delujemo u oblastima kao što su obrazovanje, kultura, pa i veronauka“, rekao je Selaković.

Autor: Pink.rs