Počela sednica Odbora o stavljanju van snage odluke o postupku za kandidate za REM

U Skupštini Srbije u 10 časova je počela sednica skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje, na čijem je dnevnom redu stavljanje van snage Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Saveta REM-a. Sednici predsedava predsednica Odbora za kulturu i informisanje Nevena Đurić, a prisustvuje 14 poslanika.

Član skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje Nebojša Bakarec izjavio je u nedelju da će postupak za predlaganje kandidata za izbor četiri člana Saveta REM-a biti ponovljen jer nije stigla nijedna prijava i da će Odbor na današnjoj sednici razmatrati stavljanje van snage Odluke o pokretanju postupka za predlaganje kandidata od 29. decembra.

Bakarec je rekao da će nakon toga biti održana posebna sednica Odbora na kojoj će biti pokrenut novi postupak za predlaganje kandidata, ističući da se postupak ponavlja kako bi se ponovo pokazala maksimalna inkluzivnost. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je pozvao predsednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić da ponovo otvori dijalog sa nevladinim sektorom o izboru članova Saveta REM-a.

Odbor za kulturu i informisanje odlučio je 29. decembra da pokrene postupak za predlaganje kandidata za izbor novih četvoro članova Saveta REM-a, nakon što su 19. decembra četiri člana podnela ostavke. Postupak je pokrenut za izbor članova Saveta REM-a koje treba da predlože ovlašćeni predlagači, a to su udruženja novinara u Republici Srbiji, udruženja filmskih, scenskih i dramskih umetnika i udruženja kompozitora, udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i udruženja čiji su ciljevi zaštita dece.

Četiri člana Saveta REM-a - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli su 19. decembra ostavke, tvrdeći da prilikom predlaganja kandidata za članove Saveta REM-a nije poštovana procedura i da nije primenjen zakon. Oni su tražili da se ponovo glasa o kandidatima nacionalnih manjina koji 12. novembra nisu dobili potreban broj glasova.

Skupština Srbije je 12. novembra izabrala osam članova Saveta REM-a, a nije izabran deveti član, iz kategorije nacionalnih saveta nacionalnih manjina, pošto ni jedan od dvoje predloženih kandidata - Muhedin Fijuljanin ni Ljumturije Ameti nije dobio 126 glasova, koliko je potrebno za izbor. Ameti je u decembru saopštila da se povlači iz daljeg procesa izbora za člana Saveta REM-a.

Odbor za kulturu i informisanje doneo je 13. novembra Odluku o pokretanju ponovnog postupka za predlaganje kandidata za člana Saveta REM-a iz kategorije nacionalnih manjina, a 13. decembra je utvrdio da su kandidati za članove Saveta REM-a koje predlažu nacionalne manjine Sreten Jovanović i Ištvan Bodžoni.

Autor: Iva Besarabić