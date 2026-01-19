OGLASILI SE IZ KOMORE JAVNIH IZVRŠITELJA ZBOG ČEDE JOVANOVIĆA: Ovde nije postojao ugovor, tako da nema osnova za držanje stana

Čeda Jovanović je izjavio da se u Višem sudu vodi postupak, te da su izvršitelji došli zbog toga što je stan u kojem živi u stečajnoj masi. Kako Čeda tvrdi, on je otkupio stan od jednog preduzeća ne znajući da je nekretnina bila zalog za kredit koji su prethodno na ime firme podigli.

"To preduzeće od koga je on kupio je propalo"

Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije i Nemanja Milošević, advokat govorili su o ovoj temi.

- Za svaku pozitivnu ocenu je držanje Čedomira Jovanovića kao dužnika. Mi nikada nismo dobili tako snažnu poruku pozitivnu. Jasno je rekao da je u pitanju izvršni postupak i da će on postupiti po sudskim. U svakoj Evropskoj državi, pa i u Americi, Rusiji, Kini, bilo bi sasvim nerazumno da se sudska odluka ne izvrši. Jovanović je rekao da su njegovi advokati podneli krivičnu prijavu zbog falsifikata.

- Ovde se radi o tome da je Jovanović kupio stan po predugovoru. Kupio je jedan manji stan, kasnije je probijen zid pa je spojen sa drugim stanom koji je založen Fondu za razvoj Republike Srbije. To preduzeće od koga je on kupio je propalo i on nikada nije mogao da zaključi kupoprodajni ugovor sa kojim bi postao vlasnik.

Advokat Nemanja Milošević dodaje i da bi svi vlasnici stanova trebali da provere katastar, da li su nekretnine uknjižene i na koga se vodi:

- Ovde nije postojao ugovor tako da nema osnova za držanje stana. Granice su jasno postavljene. Zašto je u praksi situacija ovakava, to zavisi od slučaja do slučaja.

Podsetimo, Čeda Jovanović se oglasio nakon što su u stanu na Novom Beogradu nedavno došli izvršitelji.

- Oko mene je uvek neka frka, ovo je baš mučna situacija, ali moram da je iznesem. Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna.

Povodom izlaska policije na teren se oglasilo i tužilaštvo, a Čeda tvrdi da su pripadnici policije došli na zahtev izvršitelja.

- Policija prisustvuje jer to po zakonu traži izvršitelj. Niko mi nije tražio da izađem iz stana. Mi smo podneli zahtev Višem sudu za uvid u spise predmeta, na osnovu uvida zaključeno je da se radi o brojnim falsifikatima. Zvaničan sudski veštak, grafolog, je izvršio veštačenje i utvrdio da su dokumenta falsifikovana i sada Viši sud i Treće tužilaštvo postupaju po našem zahtevu jer se vodi istraga protiv N.N. lica koje je to falsifikovalo. Kada se izjasni sud, taj stan će, nadam se, biti izuzet i stečajne mase - rekao je Čeda koji kaže da kada je kupovao stan nije znao da je pod teretom, tj. da je dat kao zalog za kredit.

- Kada smo kupili stan i kada smo ga adaptirali i počeli o njemu da živimo saznali smo da je stan kolateral za neki kredit koji je ko zna kada i ko zna gde uzet. To tada niste mogli da proverite kao danas što možete. Ništa se nije desilo mojom krivicom, nema veze sa mnom. U toku su paralelno dva postupka. 170 ljudi je ukupno oštećeno u čitavoj ovoj priči, ja sam jedini koji je samo kupio stan, nisam imao nikakav poslovni angažman sa njima. Čak su i poverioci u međuvremenu promenjeni. Ima tu dosta sveta koji se pojavljuje kao oštećeni. Tada, kada sam uzimao stan, je bilo mnogo toga neuređeno i konfuzno kada je u pitanju katastar i zakoni o katastru. Kupovali su nekretninu tada ljudi koja je već nekoliko puta prodavana.

Na priče da je on prodao stan i da iz njega ne želi da izađe rekao je:

- Ovo je moj porodični dom, tu su soba moje dece. Dom se tako ne prodaje, tako da je neistina da sam ja prodao ovaj stan bilo kome. Aca Kos i ja živimo zajedno. Živim i dišem zajedno sa njim - rekao je Čeda.

Autor: D.Bošković