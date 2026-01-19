STRPALI STE 619 MILIONA EVRA, A DECI ZATVARALI ŠKOLE: Ana Brnabić žestoko odgovorila Đilasu – Jedan tajkun je iz hobija kupio klub u Premijer ligi!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na nove optužbe lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa. Nakon što je Đilas optužio članove SNS-a za "kupovinu diploma", Brnabić mu je uzvratila podsećanjem na period njegove vlasti i milionske iznose koje su, prema njenim rečima, pojedinci tada prisvojili.
"Maltretirali ste decu i nazvali ih ćaci"
Brnabić je istakla da Đilas nema moralno pravo da govori o deci koja uče, podsećajući na prošlogodišnje proteste i blokade prosvetnog sistema.
Samo vi da ne pričate o deci koja uče pošto ste cele prošle godine istu tu decu maltretirali, škole zatvarali, a decu koja uče nazvali "ćaci" - poručila je predsednica Skupštine.
619 miliona evra i Premijer liga iz hobija
U svom odgovoru, Brnabić se fokusirala na ekonomsku situaciju iz vremena prethodne vlasti, povlačeći paralelu između tadašnje nezaposlenosti i bogatstva tadašnjih funkcionera.
Dok ste vi sebi u džep trpali stotine miliona evra - 619 miliona evra, da budemo precizni. I to samo jedan tajkun, ne čak ni najveći. Najveći je uzeo toliko da je iz hobija kupio klub u Premijer ligi - zaključila je Brnabić.
Ona je dodala da su u tom periodu roditelji imali plate od svega 330 evra, dok svaka druga mlada osoba nije imala posao.
Samo vi da ne pričate o deci koja uče pošto ste cele prošle godine istu tu decu maltretirali, škole zatvarali, a decu koja uče nazvali "ćaci". I da ne pričate o roditeljima koji izdvajaju za njihovo školovanje jer ste se za njih borili tako da svaki četvrti roditelj nije imao… https://t.co/Y4YrPxnDGw— Ana Brnabic (@anabrnabic) 19. јануар 2026.
Autor: Dalibor Stankov