STRPALI STE 619 MILIONA EVRA, A DECI ZATVARALI ŠKOLE: Ana Brnabić žestoko odgovorila Đilasu – Jedan tajkun je iz hobija kupio klub u Premijer ligi!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić oštro je reagovala na nove optužbe lidera Stranke slobode i pravde, Dragana Đilasa. Nakon što je Đilas optužio članove SNS-a za "kupovinu diploma", Brnabić mu je uzvratila podsećanjem na period njegove vlasti i milionske iznose koje su, prema njenim rečima, pojedinci tada prisvojili.

"Maltretirali ste decu i nazvali ih ćaci"

Brnabić je istakla da Đilas nema moralno pravo da govori o deci koja uče, podsećajući na prošlogodišnje proteste i blokade prosvetnog sistema.

Samo vi da ne pričate o deci koja uče pošto ste cele prošle godine istu tu decu maltretirali, škole zatvarali, a decu koja uče nazvali "ćaci" - poručila je predsednica Skupštine.

619 miliona evra i Premijer liga iz hobija

U svom odgovoru, Brnabić se fokusirala na ekonomsku situaciju iz vremena prethodne vlasti, povlačeći paralelu između tadašnje nezaposlenosti i bogatstva tadašnjih funkcionera.

Dok ste vi sebi u džep trpali stotine miliona evra - 619 miliona evra, da budemo precizni. I to samo jedan tajkun, ne čak ni najveći. Najveći je uzeo toliko da je iz hobija kupio klub u Premijer ligi - zaključila je Brnabić.

Ona je dodala da su u tom periodu roditelji imali plate od svega 330 evra, dok svaka druga mlada osoba nije imala posao.

