'NOĆ U PRITVORU, A JUTRO SA ČEDOM' Oglasio se Jovanović nakon što je Aca Kos napustio policijsku stanicu: Pijemo kafu...

Aleksandar Kos je jutros izveden iz policijske stanice na Voždovcu, gde je proveo noć nakon što je priveden zbog sumnje da je vozio pod uticajem nedozvoljenih supstanci. Čeda Jovanović se oglasio za Kurir i poručio da sa Aleksandrom Kosom pije kafu.

- Lepo jutro i vama želim. Evo, sedim sa Acom i pijem kafu. Odavno je Srbija prešla sve granice normalnog života u kojem iko u ovoj zemlji može da živi - počeo je Jovanović, pa nastavio:

- Moj prijatelj je velika žrtva atmosfere u kojoj živimo i beskrajne dobrote kojom je osvojio milione ljudi. U poslednje vreme u svemu što radi kako bi mi pomogao ljudi su pronašli potvrdu velikog prijateljstva i normalnosti koja nam je svima potrebna.

Nikada za haos koji nas okružuje neću okriviti novinare oni su samo refleks stanja u zemlji za koje smo svi odgovorni. Aleks je velika žrtva, mada mi dobacuje kako on može sve zbog mene, moje porodice, prijatelja i divnih ljudi koji nas podržavaju da istrpi, i da nikada nećemo odustati. To je jedina poruka svima. Ako je pitanje šta se desilo i koja je istina, mogu da vam kažem da je u redovnoj saobraćajnoj kontroli zaustavljen, nije napravio nikakav prekršaj, ali je tom prilikom utvrđeno da ima nevažeću adresu u ličnoj karti. Zbog toga je, po izmenjenom zakonu, policija dužna da osobu izvede pred sudiju za prekršaje. Policija je to uradila, a on je platio propisanu kaznu od 30.000 dinara. Za to on nije odgovoran i mi sada uveliko pijemo kafu dok po portalima pratimo besmislice o nama - poručio je Jovanović.

Aleksandru Kosu, koji je uhapšen, prema našem zakonu sledi 20.000 dinara kazne za neregistrovano vozilo, zadržavanje u policiji do 12 sati uz isključenje iz saobraćaja, novčana kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana, kao i oduzimanje 8 kaznenih poena uz zabranu upravljanja vozilom od najmanje 6 meseci.

Inače, Aleksandar Kos je priveden je Beogradu zbog nedozvoljenih supstanci. Policija ga zaustavila, a on nije prošao test na nedozvoljene supstance.

