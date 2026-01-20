AKTUELNO

LETEĆI TAKSI STIŽE NA EKSPO Vučić: Finalizovaćemo to sutra

Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da leteći taksi stiže na Ekspo.

- Znate da ne mogu da govorim o tome do sutra u 15 sati ali obećali smo leteći taksi za Ekspo, pa ćemo to finalizovati sutra - rekao je Vučić prilikom obraćanja iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.

Evo šta je predsednik govorio u septembru prošle godine o letećem taksiju.

- Ja sam narodu obećao, svi ste mi se smejali u Srbiji kada sam o tome govorio, i očekujem da oni u Kini dobiju dozvolu za leteće automobile koji su sada ovde u vrednosti oko 300.000 dolara, znači nekih 260.000-270.000 evra. Ja verujem da ćemo već sledeće godine do 1. decembra moći da pokažemo kako funkcionišu leteći automobili na teritoriji Republike Srbije i da ćemo imati primenu i korišćenje letećih automobila, baš kao što sam i obećao tokom specijalizovanog Ekspa u našoj zemlji - naveo je tada Vučić.

Da podsetimo, Ekspo 2027 je Specijalizovana svetska izložba koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod sloganom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve", okupljajući države da predstave inovacije i doprinos igri, sportu i muzici razvoju i jedinstvu čovečanstva, te će predstavljati značajan događaj za Srbiju i region, sa fokusom na infrastrukturu, investicije i globalnu promociju.

