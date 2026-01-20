HRVATI PRIZNALI: VUČIĆ OD VOJSKE SRBIJE NAPRAVIO NAJJAČU SILU U REGIONU! Komšije u šoku nakon najnovijeg rangiranja – Srbija nedostižna!

Hrvatski mediji su u potpunoj neverici!
Nakon što je objavljen najnoviji Global Firepower Index za 2026. godinu, vodeći portali u komšiluku, od Indexa do Večernjeg lista, morali su da priznaju gorku istinu: Vojska Srbije je ubedljivo najjača u regionu i nastavlja da nezaustavljivo jača pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića.
Dok predsednik Aleksandar Vučić godinama insistira na modernizaciji i snažnim ulaganjima u odbrambeni sistem, rezultati su sada postali zvanični i na svetskom nivou.
Srbija dominira, Hrvatska kaska
Prema najnovijem rangiranju, koje obuhvata više od 60 faktora – od ljudstva i opreme do logistike i budžeta – Srbija se nalazi na 63. mestu, čime je potvrdila status lidera na Balkanu. S druge strane, uprkos pokušajima naoružavanja, Hrvatska se nalazi tek na 74. mestu, što je razlika koja jasno oslikava ko vodi glavnu reč u regionu.
Poređenja radi, ostale zemlje u okruženju su gotovo neprimetne na ovoj mapi vojne moći:
- Srbija (63.)
- Hrvatska (74.)
- Slovenija (96.)
- Severna Makedonija (112.)
- Crna Gora (127.)
- BiH (132.)
Rezultat pametne politike i modernizacije
Ovaj skok Srbije na listi direktna je posledica kontinuiranog ulaganja u najmodernije sisteme naoružanja, ali i jačanja domaćeg vojno-industrijskog kompleksa. Dok su drugi tek u fazi planiranja, Srbija je u proteklom periodu značajno osnažila svoje Ratno vazduhoplovstvo, PVO sisteme i kopnene jedinice, što „Global Firepower“ prepoznaje kroz specifičan indeks moći.
Čak i u tekstu hrvatskog portala, gde se pokušava istaći njihova nabavka "Leoparda" i "Rafala", brojke govore same za sebe – Srbija je i dalje bolje rangirana i operativno spremnija.
Svet u trci za naoružanjem
Na samom vrhu svetske liste nalaze se SAD, Rusija i Kina, dok Indija i Južna Koreja drže visoke pozicije. U vremenima globalne nestabilnosti, pozicija Srbije na 63. mestu u svetu (od 145 rangiranih država) predstavlja garanciju sigurnosti i dokaz da se politika neutralnosti i snažne sopstvene vojske isplati.
Autor: Dalibor Stankov