KARMIN, RUMENILO I VEŠTAČKE TREPAVICE: Blokaderi se međusobno KOLJU! 'Saborci' udarili na našminkane jurišnike: Ovaj da se pita nešto u državi?! (FOTO)

Rat u redovima takozvanih blokadera i "boraca protiv sistema" dostigao je vrhunac apsurda! Nakon što se jedan od njih pojavio u emisiji "Utisak nedelje", unutrašnji sukob je eksplodirao, a najglasniji u osudama bio je upravo Srđan Crnjaški, jedan od onih koji su i sami aktivni u tim krugovima!

Kada se "svoji" okrenu protiv "svojih", jasno je da je opoziciono jedinstvo samo pusta želja.

Crnjaški bez milosti: "Bolje ni da nas nema!"

Srđan Crnjaški je na mrežama podelio sliku mladog blokadera, očigledno zgrožen njegovim izgledom i onim što on predstavlja. Njegova objava postala je glavni dokaz da u redovima blokadera vlada totalni haos.

Karmin, rumenilo, veštačke trepavice, docrtane obrve!? Ovaj da određuje ko sme da izađe na izbore? Ovaj u budućnosti treba da se pita nešto u državi? Bolje ni da nas nema - poručio je Crnjaški, sasevši u koren svaku ambiciju "našminkanog lidera".

Autor: Pink.rs