AKTUELNO

Politika

KARMIN, RUMENILO I VEŠTAČKE TREPAVICE: Blokaderi se međusobno KOLJU! 'Saborci' udarili na našminkane jurišnike: Ovaj da se pita nešto u državi?! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Rat u redovima takozvanih blokadera i "boraca protiv sistema" dostigao je vrhunac apsurda! Nakon što se jedan od njih pojavio u emisiji "Utisak nedelje", unutrašnji sukob je eksplodirao, a najglasniji u osudama bio je upravo Srđan Crnjaški, jedan od onih koji su i sami aktivni u tim krugovima!

Kada se "svoji" okrenu protiv "svojih", jasno je da je opoziciono jedinstvo samo pusta želja.

Crnjaški bez milosti: "Bolje ni da nas nema!"

Srđan Crnjaški je na mrežama podelio sliku mladog blokadera, očigledno zgrožen njegovim izgledom i onim što on predstavlja. Njegova objava postala je glavni dokaz da u redovima blokadera vlada totalni haos.

Karmin, rumenilo, veštačke trepavice, docrtane obrve!? Ovaj da određuje ko sme da izađe na izbore? Ovaj u budućnosti treba da se pita nešto u državi? Bolje ni da nas nema - poručio je Crnjaški, sasevši u koren svaku ambiciju "našminkanog lidera".

Autor: Pink.rs

#Društvene mreže

#Opozicija

#Skandal

#Srđan Crnjaški

#Utisak nedelje

#blokaderi

#uvrede

#vesti dana

POVEZANE VESTI

Politika

EKO STRAŽA UDARILA NA ĐILASOVCE: Tuča svih protiv svih u blokaderskim redovima se nastavlja još intenzivnije

Politika

Dijana Hrkalović raskrinkala lažne ekologe koji se protive iskopavanju litijuma u Srbiji: 'Moraju da lažu kako bi opravdali novac koji su dobili'

Domaći

Neviđena armija ponovo dominira: Pogledajte šta je dočekalo Anđela Rankovića u emisiji Narod pita (FOTO+VIDEO)

Politika

SVAĐAJU SE MEĐUSOBNO: Panika u redovima blokadera

Politika

Nekada blokader, danas uz studente koji žele da uče! Dalibor Trifunović shvatio da se sve politizuje

Extra

DAN KADA SE MOŽE ČUTI SUDBINA! Kakvo je vreme na Krstovdan, takva će biti cela godina: Evo šta znači kada duva vetar i sija sunce