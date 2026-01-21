VUČIĆ U DAVOSU SA GI PARMELANOM: Dobar razgovor o jačanju ekonomske i ukupne saradnje Srbije i Švajcarske

U Davosu je danas počeo treći dan Svetskog ekonomskog foruma, a Srbiju na forumu predstavlja predsednik Aleksandar Vučić, koji će tokom dana imati brojne bilateralne susrete sa svetskim zvaničnicima.

Predsednik Srbije sastao se danas sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom.

- Dobar razgovor o jačanju ekonomske i ukupne saradnje Srbije i Švajcarske, oslanjajući se kako na rezultate koje smo već postigli, tako i na veliko interesovanje švajcarskih kompanija za stabilno i predvidivo poslovno okruženje. Razmenili smo mišljenja o ključnim izazovima koji danas oblikuju Evropu i saglasili se da u vremenu sve većih rizika moramo da gradimo partnerstva koja daju merljive rezultate, više investicija, više inovacija i više kvalitetnih radnih mesta - napisao je Vučić na Instagramu i dodao:

- Švajcarska, kao domaćin Davosa i zemlja snažnih institucija, pokazuje koliko su stabilnost, odgovornost i dijalog važni u vremenima kada se svet menja brže nego ikada. Zato sam istakao da će Srbija nastaviti da radi na okruženju u kome se investicije štite, a planovi realizuju u rokovima. Posebno se radujem najavi skore posete predsednika @guyparmelin našoj zemlji, koja će dati dodatni zamah našim odnosima i tokom koje ćemo dodatno konkretizovati dalju saradnju.

Vučić sa Martom Kos

Pre toga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.

- Vrlo dobar razgovor sa evropskom komesarkom Martom Kos o aktuelnim temama u odnosima Srbije i EU. U fokusu su bile reformske obaveze, jačanje vladavine prava i institucija, unapređenje ambijenta za investicije, bolja povezanost kroz infrastrukturu, kao i energetska sigurnost i tranzicija. Razgovarali smo i o tome kako da se kroz evropske instrumente i Plan rasta za Zapadni Balkan ubrza ekonomska konvergencija i otvore dodatne razvojne mogućnosti za privredu i mlade - napisao je Vučić i dodao:

- Posebno sam istakao da je za Srbiju važno da se u vremenu sve većih podela sačuva duh dijaloga u regionu i u Evropi, jer je to jedini održivi put za rešavanje otvorenih pitanja, očuvanje mira i stvaranje uslova za dugoročan napredak.



Tokom dana, Vučića očekuju brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima, a prisustvovaće i obraćanju američkog predsednika Donalda Trampa.

Tokom današnjeg dana očekuju se brojni paneli i obraćanja svetskih zvaničnika u Kongresnom centru u Davosu, a najveću pažnju izaziva najavljeno obraćanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, koje je predviđeno u popodnevnim časovima.

Tramp na forumu predvodi najbrojniju američku delegaciju u istoriji foruma.

Kako je najavljeno, osim Trampa, danas će se obratiti i predsednik Argentine Havijer Milej i predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi.

Godišnji 56. sastanak Svetskog ekonomskog foruma (WEF) počeo je 19. januara i trajaće do 23. januara u Davosu pod sloganom "Duh dijaloga" i okupio je svetske lidere iz politike, biznisa, civilnog društva i akademske zajednice, s ciljem da se kroz dijalog odgovori na ključne globalne izazove i utvrde prioriteti za naredni period.

Među 3.000 učesnika iz 130 zemalja koji se očekuju u alpskom odmaralištu ove godine je gotovo 400 visokih političkih zvaničnika, uključujući oko 65 šefova država i vlada, među kojima je i predsednik Vučić, kao i 850 izvršnih direktora i predsednika vodećih svetskih kompanija.

U ovkiru Svetskog ekonomskog foruma održava se više od 200 panela, koji se prenose uživo širom sveta.

Forum duže od pet decenija okuplja lidere iz poslovnih krugova, vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija, akademske zajednice i sledeće generacije kako bi razumeli globalne izazove i zajedno pokrenuli svet napred.

U samom Davosu i oko Kongresnog centra mere bezbednosti su podignute na najviši nivo od samog početka foruma, koji prati više od 400 akreditovanih novinara i medija iz celog sveta.

Autor: D.Bošković