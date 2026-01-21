Vučić posle sastanka sa Babišem: Češka potvrdila učešće na Ekspu 2027 u Beogradu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle sastanka u Davosu sa predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem u Davosu da je Češka potvrdila učešće na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i istakao da će to dodatno učvrstiti saradnju dve zemlje.
Vučić je naveo da je sa Babišem razgovarao o aktuelnim evropskim i globalnim temama, kao koracima za osnaživanje bilateralnih odnosa Srbije i Češke kroz konkretnu ekonomsku saradnju.
Istakao je da su u fokusu razgovora bili trgovinska razmena i nove investicije, jačanje saradnje u oblastima od obostranog interesa, kao i povezivanje kompanija i institucija.
''Posebno sam se obradovao potvrdi učešća Češke na EXPO 2027, čime ćemo dodatno učvrstiti saradnju i zajedno otvoriti novo poglavlje čudesne budućnosti koja je pred nama'', napisao je Vučić na Instagramu.
Dodao je da su se osvrnuli i na značaj stabilnosti i dijaloga u regionu ističući da je to preduslov za svaku dugoročnu razvojnu politiku.
''U ovim nelakim vremenima za Evropu i ceo svet, važno je da partnerske zemlje rade pragmatično i odgovorno'', naveo je Vučić.
Prethodno, Vučić je razgovarao sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom i sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.
Tokom dana, očekuju ga brojni bilateralni susreti sa svetskim zvaničnicima i prisustvovaće obraćanju američkog predsednika Donalda Trampa na Svetskom ekonomskom forumu.
Autor: Pink.rs