Spasić: Na žalost blokadera, Vučić u Davosu opet pokazao ogroman međunarodni ugled u interesu Srbije

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost sa zadovoljstvom konstatuje da je Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije, svojim sastancima i državničkom govoru u Davosu pokazao ogroman međunarodni ugled koji on lično ima u svetu i to kod najuticajnijih svetskih lidera, a sve u interesu Srbije i srpskog naroda.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Predsednik Vučić nesumnjivo ima ogroman međunarodni ugled i tome svedočimo uvek kada su važni globalni događaji, kao što je ovaj u Davosu. Vučićevi sastanci sa sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom, komesarkom za proširenje EU Martom Kos, predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišem, saveznim kancelarom Republike Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Republike Poljske Karolom Novrockim, predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelanom, predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim, predsednikom Republike Jermenije Vahanom Hačaturijanom, predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard, predsednicom kompanije Limak Holdings Ebru Ozdemir, predsednikom izvršnog odbora i direktorom kompanije EDF Bernardom Fontanom, predsednikom 4iG grupe Gelertom Jasaijem i mnogim drugima, samo govore o ogromnom poštovanju koje uživa on lično i koje uživa Srbija kao ozbiljna i politički odgovorna država", naveo je Spasić i dodao:

"Blokaderi očigledno pate kada Srbija napreduje i kada je poštovana u svetu. Zato i mrze Vučića, jer njegov ugled i njegovo znanje ne mogu da ponište, na ogromnu radost Srbije" - zaključio je Spasić.