Skandal u Novom Sadu: Pogledajte šta radi pedesetak separatista koje predvodi Gruhonjić na Filozofskom fakultetu - opet prave svinjac (VIDEO)

Pedesetak separatista, koje predvodi blokader Dinko Gruhonjic, opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Naime, snimak koji je nastao u toj visokoškolskoj ustanovi prikazuje kako blokaderi zgubidani u hol Fakulteta unose dušeke, jastuke, korpe pune nekakvog veša, ali i prepune crne džakove koji se koriste za iznošenje đubreta. Sve to oni su poslagali na jednu gomilu nasred Fakulteta.

Blokaderi su ovim besmislenim potezom samo još jednom potvrdili da je njihov jedini program uništiti sve, ali pre svega živote svima koji žele da rade, uče i funkcionišu normalno i bez blokada.

Podsetimo, Filozofski fakultet u Novom Sadu je u avgustu prošle godine oslobođen od blokadera koji su u njemu mesecima spavali, napijali se, pravili žurke i orgijali. Nakon što su izbačeni, oni su danima pravili haos ispred te visokoškolske ustanove, a jedne večeri su unakazili zgradu tokom sukoba s policijom.

Autor: Pink.rs