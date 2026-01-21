AKTUELNO

Politika

VELIKI USPEH SRPSKE DIPLOMATIJE! Predsednik Vučić najavio posetu Gi Parmelina našoj zemlji - Prva potvrđena poseta inostranstvu predsednika Švajcarske

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Švajcarske Konfederacije Gi Parmelinom, na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

"Dobar razgovor sa Parmelanom o jačanju ekonomske i ukupne saradnje Srbije i Švajcarske, oslanjajući se kako na rezultate koje smo već postigli, tako i na veliko interesovanje švajcarskih kompanija za stabilno i predvidivo poslovno okruženje. Razmenili smo mišljenja o ključnim izazovima koji danas oblikuju Evropu i saglasili se da u vremenu sve većih rizika moramo da gradimo partnerstva koja daju merljive rezultate, više investicija, više inovacija i više kvalitetnih radnih mesta.

Švajcarska, kao domaćin Davosa i zemlja snažnih institucija, pokazuje koliko su stabilnost, odgovornost i dijalog važni u vremenima kada se svet menja brže nego ikada. Zato sam istakao da će Srbija nastaviti da radi na okruženju u kome se investicije štite, a planovi realizuju u rokovima.Posebno se radujem najavi skore posete predsednika Parmelana našoj zemlji, koja će dati dodatni zamah našim odnosima i tokom koje ćemo dodatno konkretizovati dalju saradnju", poručio je Vučić nakon njihovog sastanka.

Najava dolaska predsednika Švajcarske našoj zemlji još jednom dokazuje uspeh srpske diplomatije i ugled koji predsednik Srbije Aleksandar Vučić uživa u svetu.

Autor: Iva Besarabić

