AKTUELNO

Politika

'SKANDAL U REŽIJI EVROPARLAMENTARACA' Jovanov reagovao na sraman postupak Picule

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Evroposlanici koji su u poseti Srbiji odbili su da prođu kroz centralni hol Skupštine, jer je u njemu postavka o Jasenovcu, u cilju obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta. Na ovo je reagovao šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov.

- Skandal u režiji evroparlamentaraca! Odbili su da prođu kroz centralni hol Skupštine, jer je u njemu postavka o Jasenovcu, u cilju obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta što je za njih provokacija i tražili da budu sprovedeni drugim putem do sale za sastanke - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X i dodao:

Ovo je neverovatan skandal, ali i jasan odnos prema jevrejskim, srpskim i romskim žrtvama koje su stradale u jednom od najbrutalnijih i najkrvavijih logora u istoriji.

Autor: Pink.rs

#Holokaust

#Milenko Jovanov

#Politika

#Tonino Picula

#evroposlanici

POVEZANE VESTI

Politika

'ŽENE SU BOLJI, JAČI I LEPŠI DEO ČOVEČANSTVA' Jovanov: Bolje je, lepše i časnije biti žena, nego Zdravko Ponoš (VIDEO)

Politika

Jovanov raskrinkao opozicione medije: Vidite šta su pisali za suzavac i vetar, sami sebe pokopali (VIDEO)

Politika

'NIKO NIJE TRAŽIO PRELAZNU VLADU?' Jovanov: Nije da ih nešto cenim, ali baš da kažu da su niko, nema smisla

Politika

JOVANOV ODGOVORIO ĐILASU: On drži slovo o borbi protiv korupcije! Verovatno u 619 miliona lekcija

Politika

Jovanov o sastanku opozicije: Već viđeno, tako počnu, a završe međusobnim hvatanjem za guše

Politika

Jovanov: Umesto da osudi pretnje klanjem Vučiću, Đilas za izmišljeno nasilje optužuje predsednika Srbije