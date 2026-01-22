'SKANDAL U REŽIJI EVROPARLAMENTARACA' Jovanov reagovao na sraman postupak Picule

Evroposlanici koji su u poseti Srbiji odbili su da prođu kroz centralni hol Skupštine, jer je u njemu postavka o Jasenovcu, u cilju obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta. Na ovo je reagovao šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov.

- Skandal u režiji evroparlamentaraca! Odbili su da prođu kroz centralni hol Skupštine, jer je u njemu postavka o Jasenovcu, u cilju obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta što je za njih provokacija i tražili da budu sprovedeni drugim putem do sale za sastanke - napisao je Jovanov na društvenoj mreži X i dodao:

Ovo je neverovatan skandal, ali i jasan odnos prema jevrejskim, srpskim i romskim žrtvama koje su stradale u jednom od najbrutalnijih i najkrvavijih logora u istoriji.

