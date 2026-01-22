'Sa prijateljima je sve lakše' Vučić se sastao sa Orbanom u Davosu: Razgovarali smo i o pitanjima energetske bezbednosti, ali i o drugim planovima na dobrobit naših građana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

Na svom instagram profilu Buducnostsrbijeav objavio je da je sa prijateljima sve lakše.

- Kao i uvek, srdačan i prijateljski susret sa @orbanviktor sa kojim sam ukratko razmenio utiske o ovogodišnjem #WEF26, a posebno o novom poglavlju istorije koje je već otvoreno i kojem svedočimo dok se suoačavamo sa sve brojnijim izazovima - napisao je Vučić i dodao:

- Razgovarali smo i o pitanjima energetske bezbednosti, uz dogovor za skoro viđenje, kako bismo što pre konkretizovali mnoge zajedničke planove na dobrobit naših građana.

