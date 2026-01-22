AKTUELNO

Politika

'Sa prijateljima je sve lakše' Vučić se sastao sa Orbanom u Davosu: Razgovarali smo i o pitanjima energetske bezbednosti, ali i o drugim planovima na dobrobit naših građana

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/Buducnostsrbijeav ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Davosu sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom.

Na svom instagram profilu Buducnostsrbijeav objavio je da je sa prijateljima sve lakše.

- Kao i uvek, srdačan i prijateljski susret sa @orbanviktor sa kojim sam ukratko razmenio utiske o ovogodišnjem #WEF26, a posebno o novom poglavlju istorije koje je već otvoreno i kojem svedočimo dok se suoačavamo sa sve brojnijim izazovima - napisao je Vučić i dodao:

- Razgovarali smo i o pitanjima energetske bezbednosti, uz dogovor za skoro viđenje, kako bismo što pre konkretizovali mnoge zajedničke planove na dobrobit naših građana.

#Aleksandar Vučić

#Davos

#Mađarska

#Srbija

#Viktor Orban

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SA ORBANOM O ENERGETSKOJ BEZBEDNOSTI: Zahvalan Mađarskoj i premijeru na tome što su pouzdan partner Srbije u ovim teškim vremenima

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ORBANOM I NAJAVIO: Uskoro potpisujemo važne i velike stvari (FOTO)

Politika

'CENIM PRIJATELJSTVO I ISKRENO PARTNERSTVO KOJE DELIMO' Predsednik Vučić razgovarao telefonom sa Orbanom: Još jednom smo istakli važnost zalaganja za

Politika

VUČIĆ SE SASTAO SA ORBANOM: Danas imamo celodnevne konsultacije u Beogradu i vodimo strateški dijalog o četiri važne teme (FOTO)

Politika

U fokusu su nam realizacija infrastrukturnih projekata i energetska bezbednost! Vučić sa Orbanom: Dobro nam došli, Srbija je i vaša kuća

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ STIGAO U SLOVAČKU: Sastao se sa Ficom i Orbanom (FOTO)