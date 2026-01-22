OVAKO SE POŠTUJE SRBIJA! Velika čast za našu zemlju, pogledajte kako je Ana Brnabić dočekana u estonskom parlamentu (VIDEO)

Poslanici estonskog parlamenta ustali su i dočekali ogromnim aplauzom predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić.

Naime, kada je predsednica Narodne skupštine Srbije ušla u salu parlamenta Estonije, svi poslanici su ustali i ogromnim aplauzom pozdravili Brnabić.

Srbiji je ukazana velika čast i još jednom pokazano koliki ugled naša zemlja ima u svetu.

Sa druge strane, delegacija parlamentaraca na čelu sa Toninom Piculom koju blokaderi zdušno podržavaju, pokazala je kako se ne poštuje Srbija.

Oni su zvanično su tražili da ne ulaze u Centralni hol Skupštine Srbije, gde je izložba o Jasenovcu.

Tražili su da prolaze hodnicima kako bi izbegli izložbu o Jasenovcu, zbog "osetljivosti" određenih evroparlamentaraca.

E tako se ne poštuje Srbija.

Autor: D.Bošković