OVAKO SE POŠTUJE SRBIJA! Velika čast za našu zemlju, pogledajte kako je Ana Brnabić dočekana u estonskom parlamentu (VIDEO)

Poslanici estonskog parlamenta ustali su i dočekali ogromnim aplauzom predsednicu Narodne skupštine Anu Brnabić.
Naime, kada je predsednica Narodne skupštine Srbije ušla u salu parlamenta Estonije, svi poslanici su ustali i ogromnim aplauzom pozdravili Brnabić.
Srbiji je ukazana velika čast i još jednom pokazano koliki ugled naša zemlja ima u svetu.
Sa druge strane, delegacija parlamentaraca na čelu sa Toninom Piculom koju blokaderi zdušno podržavaju, pokazala je kako se ne poštuje Srbija.
Oni su zvanično su tražili da ne ulaze u Centralni hol Skupštine Srbije, gde je izložba o Jasenovcu.
Tražili su da prolaze hodnicima kako bi izbegli izložbu o Jasenovcu, zbog "osetljivosti" određenih evroparlamentaraca.
E tako se ne poštuje Srbija.
Autor: D.Bošković