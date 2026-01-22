PETKOVIĆ U BRISELU: Održan prvi sastanak Zajedničke komisije za nestala lica

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavni pregovarač Beograda na tehničkom nivou Petar Petković izjavio je večeras u Briselu da je održan prvi sastanak Zajedničke komisije za implementaciju Deklaracije o nestalim osobama i izrazio nadu će se sada ubrzati rešavanje pitanja svih nestalih osoba.

Petković je, koji je predvodio delegaciju Beograda na današnjoj rundi dijaloga sa Prištinom, pod pokroviteljstvom Evropske unije, rekao je da je sastanak Zajedničke komisije održan na nivou glavnih pregovarača na tehničkom nivou.

- To je izuzetno važno i značajno i nadam se da će se nakon ovog prvog sastanka ubrzati sve u pravcu pronalaženja svih nestalih lica - naveo je Petković.

Istakao je da se Beograd godinama borio da se realizuje sastanak Zajedničke komisije.

- Borili smo se za svaki zarez, za svako slovo brojnih sporazuma kada pričamo o nestalim osobama, smo se svih ovih godina zajednički borili, govorim o celom timu. Nadam se da sada dajemo dodatnu nadu svim porodicama koje i dalje čekaju da utvrde istinu kada je reč o sudbini njihovih najmilijih - istakao je Petković.

Naveo je da Zajednička komisija, kako je i predviđeno Deklaracijom o nestalim osobama koja je ranije usvojena na visokom nivou, služi kao jedna vrsta političkog tela koja će dati podršku Radnoj grupi.

- Sama Radna grupa kao telo pod pokroviteljstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koja postoji godinama, dakle više decenija, preko dve decenije, i dalje ostaje glavni organ kada je reč o pronalasku nestalih osoba - dodao je Petković i istakao da za Beograd pitanje nestalih nikada nije bilo političko, već humanitarno.

Dodao je da je delegacija Beograda bila spremna i u decembru da dođe u Brisel i da se održi prvi sastanak Zajedničke komisije, ali da je Priština tada to odbila zbog izbora na Kosovu i Metohiji.

- Mi ćemo sada učiniti sve što je neophodno i dodatno kroz ovaj mehanizam pomoći da se što pre dođe do pune istine i da se otkrije sudbina svih nestalih - ukupno 1.589, od čega 567 osoba srpske nacionalnosti - naveo je Petković.

Autor: Iva Besarabić