Evroposlanik priznao: Došli smo da podržimo nasilne blokade u Srbiji

Evroposlanik iz Zelenih Vladimir Prebilič javno je priznao da je Misija Evropskog parlamenta došla da podrži nasilne blokade u Srbiji, a ne da utvrde činjenice.

Naime, Pribilič je izjavio da je Misija Evropskog parlamenta tu ne samo da utvrdi činjenica, jer, kako kažu, mnogo toga već znaju, već da kažu građanima Srbije da nisu sami u svojoj borbi.

Ovom izjavom Pribilič je jasno stao na stranu blokadera i to pre utvrđivanja ikakvih činjenica.

Na ovo je reagovala predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, koja je istakla da se misija EP brutalno i neprimereno meša u unutrašnja pitanja Srbije.

''Kao što smo i rekli građanima Srbije, "fact finding" misija EP u realnosti ne dolazi da utvrdi činjenice, oni njihove "činjenice" već imaju. Oni dolaze da javno podrže blokadere i to komuniciraju isključivo preko Šolakovih medija. Toliko o objektivnosti, nepristrasnosti i želji za utvrđivanjem "činjenica". Kad smo već kod podrške ljudima, zašto ne odete da vidite kako su se osećale devojčice Žarka Mićina kada su im blokaderi dolazili na kuću da im prete, a roditelji morali da pojačavaju crtani film da bi ih nekako zaštitili, ili da razgovarate sa porodicom Patrika Drida, koja je uživo preko Šolakovih medijia pratila kako blokaderi pokušavaju da im ubiju supruga i oca, ili sa bakom koja ne može da ode na kontrolu, a onkološki bolesnik je? Oni nisu građani?'', napisala je Brnabić na mreži Iks.

Brnabić je zatim podsetila na njihov zahtev da izbegnu izložbu o Jasenovcu.

''Ali nakon zahteva da se izbegne izložba o genocidu nad srpskim narodom u Jasenovcu, svaki dalji komentar je suvišan. Ova misija ne predstavlja duh Evropskog parlamenta, niti predstavlja evropske vrednosti. Ona je tu da se brutalno i neprimereno meša u unutrašnja pitanja Republike Srbije i staje na stranu onih koji nedemokratskim sredstvima žele da unesu haos u naše drušrvo. I na njihovoj strani je samo zato što bi ih oni bespogovorno slušali. Njih, a ne naš narod i naše građane'', naglasila je Brnabić.

Autor: Pink.rs