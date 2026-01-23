Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović je tokom posete Zlatiborskom i Moravičkom okrugu obišla industrijski kombinat IKL ,,Livnica” Guča.

-Imala sam čast da danas posetim najveću livnicu u Srbiji, jednu od šest koja posluje na teritoriji naše zemlje, IKL "Guča", da razgovaram sa vlasnicima kompanije o njihovim budućim aktivnostima i planovima, da vidimo na koji način država može da pomogne. Upravo ovde u Guči su jedni od najvećih poslodavaca i zapošljavaju preko 160 lica. Za nas su značajni i zbog zapošljavanja naših građana i po izvoznoj orjentisanosti. Imaju i poteškoće u poslovanju o kojima smo otvoreno razgovarali, a tiču se činjenice da su jedni od najvećih potrošača električne energije i da to direktno utiče na konkurentnost njihovih proizvoda. Razgovarali smo i na koji način mogu dodatno da uspostave saradnju sa kompanijom Zi Đin, tako da će se država Srbija aktivno uključiti da kroz komunikaciju sa tim stranim kompanijama i nekim drugim fabrikama uspostavimo direktnu komunikaciju. Imaće uvek punu podršku našeg predsednika, Vlade RS i Ministarstva privrede - rekla je Mesarović.

Ova firma osnovana je 1956. godine, a od 2017. godine je u vlasništvu ,,Progres inženjering” iz Čačka.

Ministarka Mesarović je prilikom obilaska Sevojna posetila porodičnu firmi DRATEX D.O.O., koja je jedna od najvećih proizvođača ofingera u Srbiji.

-Imala sam čast da posetim porodičnu kompaniju "Dratex", u Sevojnu. Sve generacije rade u ovoj porodičnoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom ofingera, drvenih i plastičnih. Sada unapređuju proizvodni ciklus gde će izaći i sa novim proizvodnim asortimanom, metalnim ofingerima kako bi širili svoje tržište. Razgovarali smo i kako bi država mogla da im pomogne u traženju novih tržišta i nove opreme kako bi mogli da se prilagođavaju prilikama koje se tiču tekstilne industrije na evropskom tlu. U narednom periodu država će ovu kompaniju pomoći, kao i prethodnih godina, sa bespovratnim i kreditnim sredstvima kako bi nabavili novu opremu i dodatna sredstva za trajna obrtna sredstva. Konkretno smo razgovarali gde mogu na našem tržištu da šire poslovanje, kao i u Severnoj Makedoniji, i nekim evropskim zemljama. Rade punih 35 godina. Država na čelu sa našim predsednikom će uvek biti uz porodične kompanije. Oni predstavljaju kičmu naše privrede - rekla je Mesarović.

Ova firma osnovana je osnovana 1991. godine i jedni su od najvećih proizvođača ofingera u Srbiji.

Ministarka je u Sevojnu posetila sedmočlanu porodicu Jeknić, Anu i Milosava sa njihovo petoro dece, dva dečaka i tri devojčice. TO je, kako je rekla Mesarović, vredna i složna porodica koja, uz sve porodične obaveze, uspešno vodi i privatnu građevinsku firmu.

-Ovakvi ljudi su prava snaga Srbije, oni koji rade, stvaraju i grade budućnost u svom mestu. To je Srbija koja se razvija oslanjajući se na rad, odgovornost i snagu porodice. Nastavljamo da vodimo politiku u kojoj je svaki građanin i svaka porodica važna. Vođeni tim vrednostima, uz politiku razvoja i stabilnosti koju sprovodi naš predsednika Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka, na čelu sa Milošem Vučevićem, jasno pokazujemo da su porodica, rad i odgovornost temelj jake i sigurne Srbije - rekla je Mesarović.

Ministarka Mesarović je u Bajinom Bašti održala sastanak sa predsednikom opštine Milenkom Ordagićem, zamenikom predsednika opštine Nebojšom Jovanovićem i pomoćnikom predsednika opštine Sinišom Spasojevićem.

